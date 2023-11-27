В Брянске умер руководитель авиационного клуба «Пересвет»
В Брянске умер руководитель авиационного технического спортивного клуба «Пересвет». Об этом сообщили в городской администрации.
На 62-м году жизни из-за тяжелой болезни умер руководитель брянского авиационного технического спортивного клуба «Пересвет» Сергей Фёдорович Исаев. Он стоял у истоков развития сверхлёгкой авиации в Брянской области.
В «Пересвет» он пришёл спортсменом в 1983 году, а спустя 30 лет возглавил его. Сергей Исаев сам участвовал во всероссийских соревнованиях и был главным судьёй.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск
Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить
Спорт для сильнейших
На Смоленщине отметили 85-летие самбо День самбо в России – 16 ноября. Соответствующий указ в декабре 2022‑го подписал Президент России Владимир Путин. И в этом году вся страна впервые отмечает эту дату. В Смоленске праздник встретили тематическими региональными соревнованиями среди юношей и девушек – их организовала Федерация самбо в регионе при поддержке проекта «Единой России» «Zа самбо». Нужен результат – Любые спортивные соревнования – это проверка каждого на физическую