В Брянске волонтеры «Единой России» начали покраску Голубого моста

Около двадцати волонтеров «Единой России» преступили к покраске подвесного моста через Десну, который находится в парке Соловьи.

Краску и необходимый инструмент выделило дорожное управление Брянска. Волонтеры очищают перила от растрескавшейся старой краски и наносят новую, голубую, подобранную в соответствии с историческим цветом моста. Балку жесткости, проходящую под центральным пролетом, высокие бетонные пилоны и стальные ванты моста тоже планируется окрасить, но здесь без специального оборудования и особых навыков не обойтись, поэтому эти работы будут выполнять не волонтеры, а профессионалы.

До того, как начались работы, кто-то самовольно окрасил небольшой отрезок перил в более темную краску. Теперь придется потрать больше светлой краски, чтобы исправить такую «помощь», иначе участок будет отличаться по цвету.

Не все из волонтеров, прибывшие на работу, действительно работали. Один из них так и не взял в руки шпателя и кисти, зато много общался с окружающими и делал селфи.

Удивительно, что окраска моста, который находится не в самом людном месте привлекла повышенное общественное внимание, ведь ремонт более загруженных и даже жизненно важных для Брянска мостов интереса у публики и СМИ не вызывал. Если говорить об окраске, то с начала года в Брянске очищено от старой краски и наново выкрашено более 15 километров пешеходных ограждений и 3306 метров перил мостов.