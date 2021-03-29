В Брянскую область поступит еще 1 200 доз вакцины «‎Спутник V» от COVID-19

26 марта Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

25 марта в регион поставлено 5 400 доз «‎Спутник V»‎.

По информации логистической компании в Брянскую область в ближайшее время будет поставлено еще 1 200 доз.

На сегодняшний день привито 64 889 человек. За сутки привито 1 282 человека. Вакцинация осуществляется в 33 медицинских организациях. Всего 66 прививочных пункта.

Выездная работа осуществляется 34 выездными прививочными бригадами.

Привлечены к выездной прививочной работе 3 мобильных ФАПа Дятьковской, Навлинской, Жуковской районных больниц.