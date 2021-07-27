Вдоль Московского проспекта Брянска преобразят тротуар

В этом году завершат первый этап ремонта.

В Фокинском районе благоустраивают Московский проспект. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют тротуар по нечетной стороне проспекта.

Пешеходную зону по нечетной стороне обустроят в два этапа. В этом году тротуар построят на участке от мясокомбината до гипермаркета «Европа». В 2022 году строительство продолжится до гипермаркета «Метро».

В общей сложности протяженность обновленного тротуара составит 4,8 километра, ширина – около 2 метров.

Вдоль дороги сделают заездные карманы для общественного транспорта, на остановка уложат тротуарную плитку. Также на проспекте появятся светодиодные светильники.

Завершающим этапом станет установка дорожных знаков и пешеходного ограждения.