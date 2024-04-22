Восемь деревьев повалил ветер в Брянске

Восемь деревьев повалил сильный ветер в Брянске в минувшие выходные. Об этом сообщили в городской администрации.

В прошедшие выходные в грозу сильный ветер повалил восемь деревьев в Брянске. Так, в Володарском районе на улице Вяземского ветками выбило окно в жилом доме. Ещё одно дерево рухнуло на бульваре Щорса. А на улице 2-й Мичурина ветер порвал провода. В Бежицком районе дерево рухнуло на автомобиль.

Ещё четыре дерева сломались от сильных порывов на улицах Крахмалёва, Бондаренко, Ромашина и 7-й Линии в Советском районе.

Дорожники и спасатели распилили и убрали стволы. Люди от непогоды не пострадали.