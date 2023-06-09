Ясени и каштаны в Брянске вырубят из-за вредителей

В Брянске вырубят ясени и каштаны пораженные вредителями. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре все ясени поражены ясеневой изумрудной узкотелой златкой. При районных администрациях создадут комиссии с участием представителей Россельхознадзора и БГИТУ, которые обследуют насаждения.

«Необходимо в очагах поражения установить карантинные зоны, спилить все больные и засохшие деревья», — подчеркнул врио начальника отдела контроля за продукцией растениеводства и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора Андрей Гордеев.

Другой вредитель — каштановая моль — уничтожает каштаны в городе. Специалисты обследуют каждое дерево и примут решение о вырубке.

В администрации отметили, что ищут деньги на компенсационное озеленение. Больные деревья заменят на саженцы липы, клена обыкновенного, дуба красного, рябины и белой акации.