За ночь в крещенские купели окунулись 703 брянца

В этом году праздничная традиция оказалась у горожан втрое менее популярной, чем год назад.

Возможностью окунуться в крещенские купели за ночь на вторник воспользовались 703 жителя Брянска. Такое количество желающих приобщиться к праздничной традиции было зафиксировано по состоянию на 11:00 вторника по всем трем купелям города.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, это примерно втрое меньше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью у брянцев в этом году пользуется купель на пляже у вокзала «Брянск-1». Так к утру вторника отметились 397 человек. 235 предпочли купель у ГРК «Бристоль», а 71 — на озере ГРЭС в Белых Берегах.