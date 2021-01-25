За прошлую неделю вакцинацию от коронавируса прошли почти 10 тысяч брянцев

Возможность сделать привику у жителей региона появилась с понедельника.

По состоянию на вечер минувшей пятницы, 23 января, вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса прошли 9 918 жителей Брянщины.

Об этом в выходные сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции в Брянской области.

Массовая вакцинация в регионе стартовала ровно неделю назад — в минувший понедельник, 18 января.

Все желающие могут сделать прививку в медицинских учреждениях региона по предварительной записи. Это добровольно и бесплатно. Вакцинации предшествует осмотр терапевтом.

Всего в регион пока поступило 16 900 доз вакцины «Спутник V» («Гам Ковид Вак»), а в процессе массовой вакцинации планируется привить 290 тыс. жителей Брянщины. По клиникам региона препарат развозят специальные автомобили «Брянскфармации», оснащенные холодильными установками, которые позволяют поддерживать необходимую температуру.