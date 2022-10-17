Женщины из Фокино записали обращение к президенту

Женщины из города Фокино Брянской области записали и выложили во ВКонтакте видеообращение к президенту, в котором просят Владимира Путина вмешаться в ситуацию с частичной мобилизацией их близких.

В числе претензий, которые высказали фокинки, огрехи в работе мобилизационной комиссии, практика незаконного вручения повесток, призыв заведомо негодных к службе по состоянию здоровья, отсутствие обучения и надлежащего снаряжения перед отправкой непосредственно в зону боевых действий.

В частности, сына одной из участниц, по ее словам, призвали, хотя у него очень плохое зрение.

Женщины подчеркнули, что их мужья, братья и сыновья не отказываются участвовать в спецоперации. Но и идти на убой в качестве пушечного мяса не хотят.