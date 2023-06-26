«Бронзу» завоевала брянская дзюдоистка на Международных соревнованиях

Брянская дзюдоистка завоевала бронзовую награду на Международных соревнованиях. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Челябинске завершились Международные соревнования по дзюдо Fonbet Russian Judo Tour среди мужчин и женщин. На турнир съехались 298 спортсменов из России и 19 стран мира.

Брянскую область представили воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Татьяна Цыганкова и Ксения Медведева. В весовой категории до 57 кг Татьяна Цыганкова стала бронзовым призёром турнира.