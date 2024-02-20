Брянские акробатки стали призёрами Всероссийских соревнований
Брянские акробатки стали бронзовыми призёрами Всероссийских соревнований в Воронеже. Об этом рассказали в городском спорткомитете.
В Воронеже прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на призы заслуженного тренера СССР Василия Литвинова. В турнире участвовал 391 спортсмен из 13 регионов страны от Калининграда до Комсомольска на Амуре.
Региона представили воспитанницы брянской спортшколы по спортивной гимнастике Анастасия Щепанова и София Молчанова. В программе МС девушки заняли третье место.
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