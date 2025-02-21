Брянские батутисты завоевали девять медалей на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Ярославль прошли чемпионат и первенстве Северо-западного и Центрального федеральных округов по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвовали спортсмены из 11-ти регионов России.

Брянские батутисты успешно выступили на турнире. Команды юношей и девушек занятие первую ступень пьедестала.

В личном многоборье золотые награды завоевали Екатерина Бондарева, Анастасия Джем и Влад Осипов. Екатерина Бондарева такое получила удостоверение спортивного звания Мастера спорта России. Серебряными призёрами соревнований стали Арина Савостенок, Елизавета Амелина, Александра Герасина и Илья Старинский.