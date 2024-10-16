Брянские каратисты привезли 10 медалей из Людиново

В Людиново Калужской области прошёл Кубок Шумарцова по карате. В турнире участвовали спортсмены из Смоленской, Калужской и Брянской области.

Брянские каратисты привезли 10 медалей с турнира в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В итоге – лидеры В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране

Со знаком плюс Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли

На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень» В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во

Деловые связи Смоленщина наращивает экспорт. За первое полугодие 2024 года объём поставок увеличился более чем на 4% и составил почти $610 млн. Основными внешними рынками наших предприятий стали Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Алжир, Узбекистан и Индия. Причём экспорт в Казахстан и в Китай вырос вдвое, а поставки в Индию – почти в 100 раз (правда, изначально

Под крылом самолёта Сотрудничество региона с корпорацией «Тактическое и ракетное вооружение» по развитию производства гражданской продукции стало темой обсуждения на заседании Совета директоров КТРВ, которое прошло с участием его генерального директора Бориса Обносова и губернатора Василия Анохина. Напомним, что частью корпорации является Смоленский авиационный завод. В настоящее время правительство региона оказывает предприятию содействие в запуске проекта по производству