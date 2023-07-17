Брянские легкоатлеты привезли шесть медалей с Кубка России

В городе Жуковском Московской области прошел Кубок России по легкой атлетике. Сборная Брянской области завоевала шесть медалей и заняла пятое командное место в Суперлиге.

В беге на 200 метров воспитанница спортшколы имени Самотесова Вера Филатова завоевала золотую награду. Её результат в 22.83 секунды стал лучшим в сезоне и личным рекордом спортсменки.

Также первое место на Кубке России заняла Кристина Гурская. Воспитанница спортшколы «Русь» в прыжке в длину показала результат в 6.38 метра.

Прыгун Илья Иванюк завоевал серебряную награду в прыжках в высоту, преодолев планку в 2.23 метра. Также второе место заняли Мария Прохорец в беге на 800 метров и арья Нидбайкина в тройном прыжке.

Кроме того, в эстафете 4х100 метров сборная Брянской области показала результат в 45.66 минуты и завоевала серебряные медали.

Также на соревнованиях воспитанницы СШОР им. В.Д. Самотесова Наталья Точеная и СШОР «Русь Ирина Сидоренко выполнили норматив Мастеров спорта России.