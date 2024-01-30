Брянские лыжники завоевали пять медалей на турнире в Наро-Фоминске

Брянские лыжники завоевали пять наград на Кубке олимпийского чемпиона Александра Легковав в Наро-Фоминске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В подмосковном Наро-Фоминске прошли открытые соревнования по лыжным гонкам на Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова. В нём поучаствовали более тысячи спортсменов. В числе победителей оказались и брянские лыжники.

На дистанции 10 километров среди юношей 2006-2007 года рождения первое место занял воспитанник Центра спорта «Десна» Максим Хмура. Также золотую награду завоевала Александра Лысенкова на дистанции 3 километра среди девочек 2012-2013 года рождения. Также брянские спортсмены заняли второе и два третьих места.