Брянские паралимпийцы завоевали три медали первенства России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Жуковский Московской области прошло первенство России лёгкой атлетики в спорте глухих. Брянскую область представляли два спортсмена.

В метании диска выступила Анна Казеичева. Она заняла второе место. А брянец Даниил Абрашов завоевал две серебряные медали в метании молота и копья.

Паралимпийцы вошли в состав сборной России.