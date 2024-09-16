Брянские самбисты завоевали две медали на турнире «БОРОДИНО»

Брянские самбисты завоевали две бронзовые медали на турнире «БОРОДИНО» в Можайске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Можайске прошли ХIV Всероссийские соревнования по боевому самбо среди мужчин «БОРОДИНО». В них участвовали свыше 150 спортсмены из 30 регионов России. За три дня турнира разыграли 22 комплекта наград.

В весовой категории 88 кг третье место занял воспитанник спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Дмитрий Кушиков. Также бронзовым призёром стал его коллега по школе Рамин Калантаров. Он выступал в весовой категории +98 кг.