Соревнования провели в Брянске.

Брянские спортсмены обыграли в шашки команду из Орла. Встреча по русским и стоклеточным шашкам прошла в областном центре.

В соревнованиях участвовали взрослые и дети в возрасте до 17, до 14, до 11 лет и до 9 лет.

По итогам всех сыгранных партий победила сборная Брянской области. Турнир закончился со счётом 21:7.