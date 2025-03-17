Брянские спортсмены заняли призовые места на Гран-при по лёгкой атлетике в Индии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Индии стартовал Гран-при по лёгкой атлетике в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В толкании ядра выступили воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп». Алан Кокойты занял второе место. А на третью ступень пьедестала поднялся Альберт Хинчагов.