Брянские судомоделисты завоевали 14 медали на первенстве мира

Брянские судомоделисты завоевали 24 медали на первенстве мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Коломна Московской области прошли чемпионат и первенство мира по судомодельному спорту. В классах радиоуправляемых скоростных и моделей-копий выступили более 100 спортсменов из 11 стран.

В сборную России вошли брянские судомоделисты. Команда завоевала семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионата мира.

«Золото» завоевали брянцы Марина Гудочкова и Дмитрий Шлемин. Дарья Ботвина, Владимир Касьян и Виталий Чухов стали призёрами соревнований.

На первенстве мира юные брянские судомоделисты завоевали четыре золотые медали, шесть – серебряных и четыре – бронзовые. Из них семь наград – на счету мастера спорта РФ Бориса Бирюкова.