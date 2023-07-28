Брянские судомоделисты завоевали шесть медалей на Кубке мира

Брянские спортсмены завоевали шесть золотых медалей на Кубке мира по судомодельному спорту. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городе Старая Купавна Московской области прошёл Кубок мира по судомодельному спорту. В турнире участвовали более 100 спортсменов из 10 стран. В сборной России выступили представители Брянской области.

Дмитрий Шлемин победил в трёх классах радиоуправляемых моделей для фигурного маневрирования и скоростного вождения. Он выполнил норматив Мастера спорта России и завоевал три золотые медали.

А брянец Василий Криницын также принес команде три высших награды. Он не оставил шансов соперникам при управлении беспилотными моделями судов.

Спортсмены тренируются в брянском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина.