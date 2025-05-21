Брянские волейболистки стали призерами турнира в Калужской области

Новое производство В индустриальном парке «Феникс» – новый резидент – смоленская компания «Саула», которая уже приступила к строительству современного производственного комплекса. «На этой площадке будет налажен выпуск средств радиационной защиты: специальных строительных материалов и оборудования для рентген-кабинетов в больницах, фармацевтических организациях, научных институтах, на предприятиях атомной промышленности и других сфер», – рассказал подробнее о проекте губернатор Василий

С повышением! Как поддерживают молодые кадры в регионе? Будущее любого региона — это молодёжь. Именно она завтра придёт работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта… Сегодня на Смоленщине делаются определённые шаги для того, чтобы молодым людям и девушкам было интересно и комфортно учиться у себя в регионе, и именно здесь они хотели бы строить карьеру

Без образовательного ценза Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» оказалась довольно востребованной. Среди участников и ветеранов СВО оказалось много желающих реализовать себя в гражданской жизни, однако, как выяснилось, не у всех претендентов на участие в программе есть высшее образование (а это одно из требований проекта). В Правительстве региона прислушались к мнению защитников и решили открыть новый трек образовательной программы.

Во имя памяти На карте региона появилось больше Вечных огней – Смоленская область присоединилась ко всероссийской акции «Храним огонь Победы». 6 мая в Шумячах у братской могилы 265 воинов Красной Армии, погибших в 1943 году при освобождении района от фашистских захватчиков, был зажжён Вечный огонь. Мемориальный комплекс был подключён к сетевому газу и модернизирован. В торжественном мероприятии, посвящённом этому знаковому событию, принял участие губернатор Василий Анохин, назвав Вечный огонь

Единство и вера Вместе с ветеранами, участниками СВО, общественниками, молодёжью, представителями органов власти и Смоленской митрополии, а также жителями города-героя Смоленска губернатор Василий Анохин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в сквере Памяти Героев областного центра. Напомним, что смоленская земля в полной мере испытала все ужасы военного времени. За 26 месяцев оккупации фашисты стёрли с лица земли 9 городов и более