Брянские хоккеисты обыграли команду из Череповца на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Володарском районе Брянска в Ледовом дворце прошли два матча в рамках Первенства России среди юниоров до 21 года — Национальной Молодежной хоккейной лиги. Хоккейный клуб «Брянск» встретился с командой «Металлург» из Череповца.

В первом матче брянцы уступили соперникам. Но вторая игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда. Два победных гола забил нападающий Владимир Брацун.