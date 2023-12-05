Брянский «Оптимист» впервые на Межрегиональном турнире
В Воронеже во Дворце подводного спорта ДОСААФ России прошёл межрегиональный турнир по подводному спорту среди людей с ограниченными возможностями здоровья — парадайвингу. Соревнования посвятили Международному дню инвалидов.
Участвовали в турнире семь команд из Анапы, Сургута, Воронежа, Брянска, Липецка, Московской и Ленинградской областей. Они выступали в четырёх дисциплинах: полоса препятствий, биатлон, ночной дайвинг и командная эстафета.
Впервые на турнире регион представила брянская команда «Оптимист». В эстафете она стала бронзовым медалистом. А в каждой дисциплине брянские спортсмены заняли призовые места.
В общем зачете команда новичков из Брянска заняла второе место.
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