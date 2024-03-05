Брянский самбист завоевал первое «золото» на чемпионате России

Брянский самбист Артем Осипенко выиграл первый бой на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске продолжается 74-й чемпионат России по самбо. В своем первом поединке 10-кратный чемпион Мира Артём Осипенко одержал победу. Туляк Александр Абраменков не смог совладать с брянским спортсменом.