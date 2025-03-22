Брянский стрелок установил два новых рекорда области

Брянский спортсмен установил два новых рекорда области в стрельбе из пневматической винтовки. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В тире спортшколы олимпийского резерва по пулевой стрельбе «Спартаковец» имени Карпушкина прошёл Кубок Брянской области по пулевой стрельбе. Мастер спорта международного класса, член сборной России по пулевой стрельбе Владислав Фетисов установил два новых рекорда. В упражнении ВП-40 (сорок выстрелов из пневматической винтовки) он набрал 399 очков из 400 возможных. А в ВП-60 (шестьдесят выстрелов из пневматической винтовки) – 597 из 600 возможных.