Два «золота» завоевали брянские судомоделисты на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Коломна Московской области проходят чемпионат и первенство России по судомодельному спорту. В классе радиоуправляемых моделей Ф1-В3,5 выступил брянский спортсмен, мастер спорта России Никита Шепель.Он завоевал золотую медаль чемпионата.

На первенстве России по судомодельному спорту выступил мастер спорта России Борис Бирюков. Он обошёл всех соперников в классе радиоуправляемых моделей ЭКО — стандарт.