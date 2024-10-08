Дзюдоисты Брянщины привезли шесть медалей с первенства ЦФО

Дзюдоисты Брянщины завоевали шесть медалей на первенстве ЦФО в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В подмосковном Орехово-Зуево завершилось первенства Центрального федерального округа по дзюдо. Участвовали в соревновании 244 спортсмена из 16 регионов. 176 парней и 68 девушек в возрасте до 21 года боролись за звание лучших и путевку на первенство страны.

Воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь» Роман Моторкин и Абдула Хайбулаев заняли второе место. Бронзовые медали завоевали Анна Тихоненкова из «Руси», представительницы спортшколы по борьбе Брянска София Ревва и Анна Бабченко, а также воспитанник спортшколы Брянского района Степан Федосенков.