Дзюдоисты из Брянска заняли призовые места на турнире «Тульский левша»

Дзюдоисты из Брянска завоевали семь наград на турнире «Тульский левша». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Туле прошёл межрегиональный турнир по дзюдо на призы спорткомплекса «Тульский левша».

На соревнованиях успешно выступили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Золотые медали завоевали Кирилл Хомяков, Тимофей Кулеш, Кирилл Королев и Софья Середа. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Вера Стародубова, Ксения Кацеро и Павел Власов.