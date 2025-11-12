Шесть медалей завоевали брянские бойцы на турнире в честь участников СВО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Брянске прошёл открытый турнир города Брянска по универсальному бою в средствах защиты. Соревнования посвятили участникам специальной операции.

Воспитанники спортшколы по борьбе Брянска завоевали шесть наград. Первое место заняли Александр Волков, Илья Киселев и Дмитрий Марченко. Серебряные медали завоевали Егор Колесников и Максим Трахнов. Бронзовым призёром стал Иван Лифанов.