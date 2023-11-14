В Брянске прошёл Всероссийский турнир по теннису

Во Всероссийском турнире по теннису в Брянске участвовали 70 спортсменов. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

Всероссийские соревнования по теннису «Хрустальный мяч» среди мужчин и женщин категории I А прошли в Брянске. На турнир собрались 70 спортсменов из Брянска, Москвы, Волгограда, Калининграда, Самары, Ханты-Мансийска, Ярославля и Рязани.

Воспитанница спортшколы «Горизонт» Тамара Ермакова в паре с участницей из Москвы завоевала бронзовую награду.