Юные брянские хоккеисты выиграли матч первенства ЦФО с командой из Тамбова. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл матч первенства Центрального федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей 2010 года рождения. Брянские спортсмены встретились с командой из Тамбова. Матч завершился со счётом 6:2. Победу праздновали хозяева льда.