Дистанционные мошенники списали 30 тысяч рублей с карты гражданской супруги брянца

Брянская полиция решает вопрос о возбуждение уголовного дела по факту списания пока неустановленными удаленными мошенниками 30 тысяч рублей с карты жительницы Советского района. Как сообщает региональное УМВД, женщина обратилась с заявлением в полицию накануне.

Гражданскому супругу потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником одной из гостиниц Брянска и сообщил, что есть важный заказ, который надо оплатить только переводом на карту. Мужчина предосатвил данные карты и персональные данные гражданской жены.

На карте женщины было доступно 700 рублей. Но злоумышленники, получив доступ к ее мобильному банку, оформили на нее кредит, который также списали с карты. Всего они обогатились на 30 тысяч рублей.

В случае возбуждения дела по факту кражи аферистам будет грозить до шести лет колонии.