На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в феврале 2017 года сотрудники путевого комплекса проведут плановые ремонтно-путевые работы, используя технологию так называемой «зимней укладки пути», а также методы обслуживания пути в зимний период. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.