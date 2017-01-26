Поиск по сайту
26 Января, 2017
 -15 $60€64
Лента новостей
Сегодня, 15:00
Два брянских охотника заплатят более 45 тысяч рублей за убийство кабана
Сегодня, 14:20
В Брянске насчитали 4,5 тысячи геев
Сегодня, 13:40
Брянец демонстрировал гениталии на улице Москвы
Сегодня, 13:00
Пятилетний Максим из Брянска ищет новую семью
Сегодня, 12:30
Московский проспект в Брянске снова встанет в пробках из-за ремонта
Сегодня, 12:00
На брянской трассе при столкновении двух грузовиков погибла девушка
Сегодня, 11:30
Власти Брянска готовы судиться из-за домов на Городищенской горке
Сегодня, 11:00
В Брянске тело убитой пенсионерки несколько дней пролежало в квартире
Сегодня, 10:30
В Брянске горел балкон в четырехэтажном доме
Сегодня, 10:00
В Брянске водитель «Приоры» протаранил полицейскую машину
Сегодня, 09:30
В Брянске пропала 32-летняя Лилия Тумановская
Сегодня, 09:00
В Брянске девушка «при неизвестных обстоятельствах» лишилась денег с карты
Сегодня, 08:30
Власти Брянска хотят усыплять бездомных животных
Сегодня, 08:00
У «Линии» в Брянске сняли на видео «балет» «ВАЗа» на «встречке» (ВИДЕО)
Вчера, 19:00
В Клетнянском районе должник решил сдать угнанный «ВАЗ» на металлолом
Вчера, 18:20
Брянский чиновник-фермер получил 2,5 года за мошенничество
Вчера, 17:40
В Брянске вымогавшего деньги дознавателя приговорили к году колонии
Вчера, 17:00
В Брянской области зарегистрировали рост коррупции
Вчера, 16:20
Доходы и расходы брянцев уменьшились
Вчера, 15:40
Сорочкин и Новицкий презентовали книгу о брянских литераторах
Вчера, 15:00
В Брянской области формируют Молодежное правительство
Вчера, 14:20
«Лыжня России – 2017» пройдет в Брянске 11 февраля
Вчера, 13:40
В Брянске осудят укусившую полицейского девушку
Вчера, 13:00
В Брянской области прогнозируют 22-градусные морозы
Вчера, 12:30
Тренер Ткачев покинул брянское «Динамо»
ЕЩЕ НОВОСТИ
Сегодня, 13:16
С этого года ужесточились требования к участникам закупок
Сегодня, 13:10
За последние два года отечественные производители сыров увеличили налоговые отчисления в бюджеты всех уровней
Сегодня, 12:44
«Мираторг» требует в суде 18,8 млн рублей неустойки с птицефабрики «Белого Фрегата» в Брянской области
Сегодня, 12:15
Комбайны для страны
Сегодня, 11:01
Мираторговский водитель осуждён за хищения путем приписок в путевых листах

Власти Брянска готовы судиться из-за домов на Городищенской горке

650

В Брянске насчитали 4,5 тысячи геев

 В Брянске насчитали почти 4,5 тысячи гомосексуалистов.
5600

Пятилетний Максим из Брянска ищет новую семью

 В Брянске пятилетний Максим остался без попечения родителей.
1360

Московский проспект в Брянске снова встанет в пробках из-за ремонта

 В 2017 году продолжится ремонт Московского проспекта в Фокинском районе Брянска.
4090

В Брянске тело убитой пенсионерки несколько дней пролежало в квартире

 25 января в квартире по улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска обнаружено тело 77-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями.
2700

Власти Брянска хотят усыплять бездомных животных

 Депутаты Брянского горсовета добиваются изменения федерального законодательства об обращении с бездомными животными.
3970

Брянский чиновник-фермер получил 2,5 года за мошенничество

 Экс-чиновника из Суземского района Сергея Ващилина приговорили к двум с половиной годам за мошенничество в особо крупном размере.
2220

В Брянске вымогавшего деньги дознавателя приговорили к году колонии

 В Брянске вынесли приговор по уголовному делу бывшего дознавателя отделения дознания № 3 (по обслуживанию территории Володарского района) ОД УМВД России по городу Брянску капитана полиции Александра Гришина.
6530

В Брянской области зарегистрировали рост коррупции

 В Брянской области зарегистрирован рост выявляемых коррупционных преступлений.
3390

Доходы и расходы брянцев уменьшились

 Брянскстат подсчитал доходы и расходы жителей региона.
1630

Сорочкин и Новицкий презентовали книгу о брянских литераторах

 В Брянской областной библиотеке имени Тютчева презентовали книгу «… А строки продолжают жить».
1680

«Лыжня России – 2017» пройдет в Брянске 11 февраля

 11 февраля в Брянске пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017».
2840

В Брянске осудят укусившую полицейского девушку

 29-летней жительнице Брянска предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти.
ПОКАЗАТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Новости регионов
На одном из перекрестков Смоленска создался огромный «затор»
15:01:04 26-01-2017
Причина «затора» - ДТП.
В Починковском районе «охотники» за черным металлом «обчистили» склад
14:10:29 26-01-2017
Сумма ущерба – 60 тысяч рублей.
Гибель в Красном поселке. Мужчина умер от переохлаждения
13:34:18 26-01-2017
Гражданину было 46 лет.
Афера в Сычевском районе. Старушка «спасла» сына за 50 тысяч рублей
13:21:50 26-01-2017
Мошенник сказал пенсионерке по телефону, что ее сын попал в ДТП и нуждается в помощи.
В Ельнинском районе во время пожара в сарае погиб человек
12:58:32 26-01-2017
Личность и пол погибшего человека будут установлены оперативно-следственной группой.
«Мираторг» требует в суде 18,8 млн рублей неустойки с птицефабрики «Белого Фрегата» в Брянской области
12:46:54 26-01-2017
«Мираторг», ведущий производитель комбикорма в России, обратился в Арбитражный суд Брянской области с требованием взыскать дополнительно 18,8 млн рублей неустойки с брянской птицефабрики «Победа-Агро».
Актуальные темы
Происшествия О главном
Брянец пытался спрыгнуть с Литейного моста из-за развода с женой
Общество О главном
В Брянске мать пациентки обвинила врачей в «круговой поруке»
Общество О главном
Четырех брянских автоинспекторов задержали по подозрению во взяточничестве
Общество О главном
В Брянской области прогнозируют 22-градусные морозы
Общество О главном
Два брянских врача получили благодарность президента Путина
Новости партнёров
Опора России
Брянская «ОПОРА РОССИИ» представляет: первый этап гоночной серии «Карачевский занос»

Брянская «ОПОРА РОССИИ» представляет: первый этап гоночной серии «Карачевский занос»В ближайшую субботу, 28 января под Карачевом у деревни Барановка стартует Зимняя серия гонок «Карачевский занос» на совершенно новой трассе. Организаторами, как всегда, выступят автомобильный портал 32CARS.RU и автоклуб Toys32, а генеральным партнёром – Брянское региональное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» под председательством Виктора Гринкевича.

Ростелеком новости
В Брянске успешно завершились испытания регионального сегмента «Системы-112»

Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
МРСК новости
В Брянскэнерго утверждена ремонтная программа на 2017 год
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» определили задачи ремонтной программы на 2017 год. На ее реализацию планируется освоить 136,3 млн. руб.
РЖД новости
Расписание пригородных поездов на участке Суземка – Холмечи Брянского региона МЖД изменится 30 января

Расписание пригородных поездов на участке Суземка – Холмечи Брянского региона МЖД изменится 30 январяНа участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.

РЖД новости
Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.