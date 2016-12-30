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У вокзала Брянск I открыли дополнительную бесплатную парковкуГородские власти разработали схему дополнительной бесплатной парковки на площади у вокзала Брянск I.
Хлиманков и Макаров пожелали брянцам достатка в новом годуГлава Брянска Александр Хлиманков и мэр Александр Макаров поздравили горожан с наступающим Новым Годом и Рождеством.
Брянские дети попросили у губернатора конструктор, клюшку и планшетГубернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил новогодние пожелания трех детей.
Парк Железнодорожников в Брянске отремонтировали наполовину (ФОТО)В парке Железнодорожников в Фокинском районе Брянска завершился первый этап реконструкции.
Брянского маршрутчика попросили помалкивать о «единодушном» повышении цен на проездБрянское УФАС выдало предостережение индивидуальному предпринимателю, прокомментировавшему грядущее подорожание стоимости проезда в маршрутках.
Семьи погибших при крушении ТУ-154 брянцев получат по 1 миллиону рублейСемьи Дмитрия Литвякова и Бориса Сулейманова, погибших при крушении самолета ТУ-154 в акватории Черного моря, получат компенсации.
Синоптики прогнозируют в Брянской области снежный январьЯнварь в Брянской области будет морозным и снежным.
Южно-Камчатский заказник будет носить имя брянца Тихона ШпиленкаЮжно-Камчатскому федеральному заказнику присвоено имя Тихона Шпиленка.
В Брянске погиб второй участник аварии на улице Бурова30-летний водитель Volkswagen Golf, участник ДТП на улице Бурова в Бежицком районе Брянска, скончался в реанимационном отделении городской больницы № 1.
В Брянске запускать фейерверки можно на семи площадкахДля запуска новогодних фейерверков в Брянске выделили семь специально отведенных площадок.
ЖКХ назвали одной из самых криминальных сфер в Брянской областиЖКХ является одной из самых криминальных сфер в Брянской области.
С января в Брянской области подорожает проезд в электричкахС 1 января в Брянской области вырастет стоимость проезда в электричках.
Новости регионов
Перед Новым годом все дети с нетерпением ждут чуда — загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Особенно дети из приютов. Брянская «ОПОРА РОССИИ» привезла подарки детям из карачевского приюта.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера» проводится большая работа, направленная на популяризацию инженерных профессий. Особое внимание в ней уделяется профориентационным встречами с молодежью, в частности - со студентами профильных учебных заведений.
Во время новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2017 года, пригородные поезда Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут курсировать по измененному расписанию.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.