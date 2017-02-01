01 Февраля, 2017
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В Брянске сирот заселили в дом с «экстремальным» балкономВ Брянске 12 детей-сирот получили ключи от новых квартир в доме с неогороженным балконом.
В Брянске 25 человек оштрафовали за незаконное курениеПолицейские провели в Брянске рейд по профилактике правонарушений в общественных местах.
Уехавший на заработки брянец пропал в МосквеВ Москве пропал 51-летний житель Брянска Виктор Григорьевич Головко.
В Брянском госуниверситете откроется православный храм9 февраля в Брянском государственном университете имени академика Петровского откроют домовой храм во имя святой мученицы Татианы.
В Брянской области проиндексировали социальные выплаты и пособияС 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексированы на 5,4%.
Жительница Брянска проезжает остановки из-за тонировки на маршруткахЖительница Брянска пожаловалась мэру Александру Макарову на излишнюю тонировку стелок маршрутных такси.
Жительница Брянска пожаловалась Валуеву на вибрацию от машинЖительницу Советского района Брянска возмущает постоянная вибрация в квартире от проезжающего транспорта.
За год 18 брянцев умерли от алкогольных отравленийВ 2016 году 18 жителей Брянской области скончались в результате отравления алкоголем.
Закопавшая младенца жительница Навли сослалась на нехватку денегЖительница Навли, убившая новорожденного ребенка, объяснила свой поступок нехваткой денег.
В Навле девушка заживо погребла нежеланного ребенка23-летнюю жительницу Навли обвинили в убийстве новорожденного ребенка сразу же после родов.
У вокзала Брянск I изменили схему движения общественного транспортаНа площади у железнодорожного вокзала Брянск I меняется схема движения общественного транспорта.
Брянский блогер Виткевич предложил побороть пьянство исламомБрянский блогер Николай Виткевич предложил «срочно» застроить Брянск мечетями, чтобы победить алкоголизм и наркоманию.
Новости регионов
11 февраля 2017 года на базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» состоится Четвертый открытый чемпионат Брянской области по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню защитника Отечества.
«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».
В филиале ПАО «МРСК» - «Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы с клиентами за 2016 год.
Сегодня в железнодорожных детских садах, расположенных в Брянской области, среди воспитанников стартовал конкурс рисунков. Он проводится в рамках международного творческого детского конкурса «Здоровье планеты? В моих руках!», посвященного заботе об окружающей среде.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.