На участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.