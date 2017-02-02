04 Февраля, 2017
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В Брянске отремонтировали 70% ям на новых дорогахВ Брянске подрядчики устранили 70% ямочности на дорогах, отремонтированных в 2015-2016 годах.
S7 Airlines планирует начать перелеты Брянск – Санкт-Петербург в маеАвиакомпания S7 Airlines планирует открыть рейс Брянск – Санкт-Петербург – Брянск в мае 2017 года.
В Брянске дилер Volkswagen оскорбил чувства автовладельцевВ Брянске реклама автосалона формировала негативное отношение к покупателям машин компаний-конкурентов.
Драмтеатр возглавит Андрей Саликов из Брянского районаС 6 февраля Брянский драмтеатр будет возглавлять Андрей Саликов.
В Брянске медики «торговали» инвалидностьюВ Брянске по подозрению в получении взятки задержаны члены комиссии медико-социальной экспертизы.
В Брянской области выросли взносы на капремонтВ Брянской области увеличились суммы в квитанциях за капитальный ремонт многоквартирных домов.
Многодетная брянская «Семья года» планирует пятого ребенка (ФОТО)Многодетная семья Козловых из Брянска, ставшая «Семьей года» в России, рассказала о своих достижениях и планах на будущее.
В Брянске ищут устроившего массовое ДТП водителя2 февраля в Брянске произошла авария с участием двух машин и троллейбуса.
За изнасилование четырехлетней дочери брянский педофил получил 12,5 годаЖитель одного из сел Унечского района предстал перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности малолетней дочери.
«Газпром» заморозил долг «Брянсккоммунэнерго» на годПАО «Газпром» на год заморозило долг ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Счетная палата отчитала брянские власти за закупку инвалидных колясокБрянские чиновники завышали начальную цену контракта при закупке кресел-колясок для инвалидов.
В Брянске ищут владельцев гаражей по улице УнечскойВ Фокинском районе Брянска продолжается борьба с незаконно установленными гаражами по улице Унечской.
Новости регионов
Круглый стол «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на международные и региональные рынки» провёл Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждались вопросы государственной поддержки международных инициатив этих субъектов бизнеса, а также способы снижения рисков при выходе на международные рынки.
«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».
Более 150 работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и членов их семей приняли участие в корпоративном спортивном празднике, который прошел в минувшие выходные на ледовом катке спорткомплекса «Варяг» в Брянске.
На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в феврале 2017 года сотрудники путевого комплекса проведут плановые ремонтно-путевые работы, используя технологию так называемой «зимней укладки пути», а также методы обслуживания пути в зимний период. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.