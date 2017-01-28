30 Января, 2017
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Новая остановка на Московском проспекте Брянска заработает с 28 январяС субботы, 28 января, начнут действовать новые правила остановки общественного транспорта на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.
В Брянске от бизнесмена Коломейцева потребовали снести личную банюМэрия потребовала от предпринимателя Александра Коломейцева снести многофункциональное здание и баню в исторической части Брянска.
На вокзале Брянск I умер задержанный пьяный мужчинаНа вокзале Брянск I умер 53-летний мужчина.
В Брянске главбух завода украла 10,7 миллиона за четыре годаГлавный бухгалтер ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов» за четыре года украла порядка 10,7 миллиона рублей, часть средств ей удалось легализовать.
Жителей Фокино обложили данью за отопление улицВ Фокино завышены тарифы на тепло, при этом коммуникации находятся в критическом состоянии.
В Брянской области составят интерактивную карту свалокБрянская область примет участие в экологическом проекте ОНФ «Генеральная уборка».
«Брянская губерния» рекламировала пиццу в день траура по погибшим в СочиТелеканал «Брянская губерния» привлекут к ответственности за нарушение закона «О рекламе».
Фермера из Брянска Кубарева обвинили в налоговых махинацияхБывший глава крестьянского фермерского хозяйства Константин Кубарев предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Аэропорт «Брянск» временно возглавил досаафовец Александр СайВременно исполняющим обязанности директора Международного аэропорта «Брянск» назначен Александр Сай.
Наркодиспансер вызывает «эмоциональный дискомфорт» у жителей БежицыСоседство с наркологическим диспансером «создает эмоциональный дискомфорт» жителей Бежицкого района Брянска.
Судки в Брянске могут стать этнодеревней или дендрариемТерренкур, этнодеревня или дендрарий – власти Брянска рассказали о возможном будущем Верхнего и Нижнего Судков в Брянске.
На Московском проспекте Брянска сократили число остановокВ Фокинском районе Брянска появилась новая остановка общественного транспорта – несколько старых закроют.
Новости регионов
Председатель Брянского реготделения Виктор Гринкевич принял участие в VIII внеочередном съезде «ОПОРЫ РОССИИ», который состоялся в Москве, в гостинице «Метрополь».
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2016 год.
На участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.