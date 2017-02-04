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06 Февраля, 2017
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Лента новостей
Вчера, 19:14
В Брянке двухлетний мальчик провалился в открытый люк
Вчера, 17:20
В Злынковском районе баня, сарай и гараж ушли под землю (ФОТО)
Вчера, 11:42
На Покровской горе в Брянске горел нежилой дом
4-02-2017, 15:18
Под Брянском в ДТП с манипулятором погиб 20-летний водитель «Приоры»
4-02-2017, 15:03
В День открытых дверей Брянском онкодиспансере выявили пять случаев рака
4-02-2017, 15:01
В Брянске водитель «ГАЗели» задним ходом сбил пенсионерку
3-02-2017, 19:00
6 февраля ограничат движение и парковку у БГТУ в Брянске
3-02-2017, 18:20
В Фокинском районе Брянска будут ловить пьяных водителей
3-02-2017, 17:40
Прокуратура ищет брянцев, подкупавших автоинспекторов и медиков
3-02-2017, 17:00
В Брянске отремонтировали 70% ям на новых дорогах
3-02-2017, 16:20
S7 Airlines планирует начать перелеты Брянск – Санкт-Петербург в мае
3-02-2017, 15:42
В Брянске дилер Volkswagen оскорбил чувства автовладельцев
3-02-2017, 15:00
Драмтеатр возглавит Андрей Саликов из Брянского района
3-02-2017, 14:20
В Брянске амнистированный директор УК отказывался возмещать ущерб
3-02-2017, 13:40
В Брянске медики «торговали» инвалидностью
3-02-2017, 13:00
В Брянской области выросли взносы на капремонт
3-02-2017, 12:30
Многодетная брянская «Семья года» планирует пятого ребенка (ФОТО)
3-02-2017, 12:00
В Брянске ищут устроившего массовое ДТП водителя
3-02-2017, 11:30
Под Стародубом женщина на Hyundai врезалась в дерево: ранен ребенок
3-02-2017, 11:00
За изнасилование четырехлетней дочери брянский педофил получил 12,5 года
3-02-2017, 10:30
«Газпром» заморозил долг «Брянсккоммунэнерго» на год
3-02-2017, 10:00
В Брянске пассажирам московских поездов предложили воспользоваться автобусами (РАСПИСАНИЕ)
3-02-2017, 09:30
В Брянске две пенсионерки получили ушибы в троллейбусе № 3
3-02-2017, 09:00
Счетная палата отчитала брянские власти за закупку инвалидных колясок
3-02-2017, 08:30
В Суземке 51-летняя женщина побила вооруженного грабителя
ЕЩЕ НОВОСТИ
3-02-2017, 13:07
«МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса  
2-02-2017, 13:38
Смартфоны от Samsung возвращаются в МегаФон
2-02-2017, 12:19
«Мираторг» направил свыше 14 млн рублей на поддержку социальных проектов в Брянской области в 2016 году
2-02-2017, 06:00
Брянский филиал Россельхозбанка увеличил выдачу ипотечных кредитов на 20%
1-02-2017, 18:52
"Ночь кино" в Люксор

В Злынковском районе баня, сарай и гараж ушли под землю

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В Брянке двухлетний мальчик провалился в открытый люк

 Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы, провалившись в открытый люк в Бежицком районе Брянска.
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Под Брянском в ДТП с манипулятором погиб 20-летний водитель «Приоры»

 20-летний водитель «Лады Приоры» погиб в результате ДТП в Выгоничском районе.
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В День открытых дверей Брянском онкодиспансере выявили пять случаев рака

 3 февраля, в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, в Брянском областном онкологическом диспансере прошел День открытых дверей.
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Прокуратура ищет брянцев, подкупавших автоинспекторов и медиков

 Прокуратура просит жителей Брянской области, дававших взятки сотрудникам ГИБДД и Главного бюро медико-социальной экспертизы, добровольно сообщить о преступлениях.
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В Брянске отремонтировали 70% ям на новых дорогах

 В Брянске подрядчики устранили 70% ямочности на дорогах, отремонтированных в 2015-2016 годах.
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S7 Airlines планирует начать перелеты Брянск – Санкт-Петербург в мае

 Авиакомпания S7 Airlines планирует открыть рейс Брянск – Санкт-Петербург – Брянск в мае 2017 года.
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В Брянске дилер Volkswagen оскорбил чувства автовладельцев

 В Брянске реклама автосалона формировала негативное отношение к покупателям машин компаний-конкурентов.
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Драмтеатр возглавит Андрей Саликов из Брянского района

 С 6 февраля Брянский драмтеатр будет возглавлять Андрей Саликов.
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В Брянске медики «торговали» инвалидностью

 В Брянске по подозрению в получении взятки задержаны члены комиссии медико-социальной экспертизы.
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В Брянской области выросли взносы на капремонт

 В Брянской области увеличились суммы в квитанциях за капитальный ремонт многоквартирных домов.
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Многодетная брянская «Семья года» планирует пятого ребенка (ФОТО)

 Многодетная семья Козловых из Брянска, ставшая «Семьей года» в России, рассказала о своих достижениях и планах на будущее.
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В Брянске ищут устроившего массовое ДТП водителя

 2 февраля в Брянске произошла авария с участием двух машин и троллейбуса.
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Новости регионов
«Лада Приора» и «скорая» не разъехались на улице Кашена в Смоленске
18:14:34 05-02-2017
Инцидент случился в воскресенье, 5 февраля, в Смоленске на улице Кашена, в итоге транспорт получил механические повреждения, об этом написали в одной из соцсетей свидетели аварии.
На Краснинском шоссе случилось ДТП с участием троллейбуса и легковушки
18:02:51 05-02-2017
Авария произошла в субботу, 4 февраля, в Смоленске на Краснинском шоссе, в результате одна из машин получила механические повреждения, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В Сычевском районе молодой человек прятал в личных вещах коноплю
17:29:49 04-02-2017
Мужчина в одной из деревень Сычевского района хранил дома наркотики, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
В Десногорске на дороге встретились «Лада Приора» и «Ниссан Альмера»
17:11:28 04-02-2017
Авария произошла в пятницу, 3 февраля, в первом микрорайоне Десногорска, в результате пострадал один из водителей, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
В Смоленске два детских садика и православная гимназия останутся без тепла 4 февраля
19:06:07 03-02-2017
Отопление и горячую воду компания «Квадра» отключит в субботу, 4 февраля, во многих домах города, об этом сообщили в управлении МЧС региона.
Возле физакадемии в Смоленске три машины не поделили дорогу
18:38:04 03-02-2017
Авария произошла в пятницу, 3 февраля, в Смоленске на улице Кирова, об этом написали в социальных сетях свидетели случившегося.
Актуальные темы
Происшествия О главном
Под Брянском в ДТП с манипулятором погиб 20-летний водитель «Приоры»
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6 февраля ограничат движение и парковку у БГТУ в Брянске
Общество О главном
В Брянске медики «торговали» инвалидностью
Происшествия О главном
В Брянске ищут устроившего массовое ДТП водителя
Происшествия О главном
В Брянке двухлетний мальчик провалился в открытый люк
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Брянская «ОПОРА» помогает малому бизнесу выходить на внешние рынки

Брянская «ОПОРА» помогает малому бизнесу выходить на внешние рынкиКруглый стол «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на международные и региональные рынки» провёл Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждались вопросы государственной поддержки международных инициатив этих субъектов бизнеса, а также способы снижения рисков при выходе на международные рынки.

Ростелеком новости
Успей попробовать идеальный HD бесплатно!

«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».

МРСК новости
В Брянскэнерго прошел зимний корпоративный праздник

Более 150 работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и членов их семей приняли участие в корпоративном спортивном празднике, который прошел в минувшие выходные на ледовом катке спорткомплекса «Варяг» в Брянске.

РЖД новости
Во время ремонтно-путевых работ в феврале в расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД внесены корректировки

Во время ремонтно-путевых работ в феврале в расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД внесены корректировкиНа нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в феврале 2017 года сотрудники путевого комплекса проведут плановые ремонтно-путевые работы, используя технологию так называемой «зимней укладки пути», а также методы обслуживания пути в зимний период. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.

РЖД новости
Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.