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30 Января, 2017
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Лента новостей
Вчера, 17:34
В Выгоничах горящий «УАЗ» тушили восемь минут
Вчера, 12:41
В Клинцах сгорел частный дом: есть пострадавший
28-01-2017, 14:47
Пропавшую в Брянске Лилию Тумановскую нашли живой
28-01-2017, 11:48
На Харьковской в Брянске потушили горящую квартиру (ФОТО)
27-01-2017, 19:00
Новая остановка на Московском проспекте Брянска заработает с 28 января
27-01-2017, 18:22
В Брянске от бизнесмена Коломейцева потребовали снести личную баню
27-01-2017, 18:20
В Брянске вор обокрал машину через открытое окно
27-01-2017, 17:40
На вокзале Брянск I умер задержанный пьяный мужчина
27-01-2017, 17:00
В Брянске главбух завода украла 10,7 миллиона за четыре года
27-01-2017, 16:22
В Брянске семь человек отравились шаурмой из «Вкуса Востока»
27-01-2017, 15:40
В Клетне мотоциклист получил 4 года за смерть пассажирки и кражу
27-01-2017, 15:00
Жителей Фокино обложили данью за отопление улиц
27-01-2017, 14:20
В Брянской области составят интерактивную карту свалок
27-01-2017, 13:40
«Брянская губерния» рекламировала пиццу в день траура по погибшим в Сочи
27-01-2017, 13:00
В Бежице пожарные тушили горящие на чердаке опилки
27-01-2017, 12:30
Фермера из Брянска Кубарева обвинили в налоговых махинациях
27-01-2017, 12:00
Брянец ищет «слепую, глупую бабу», разбившую его машину
27-01-2017, 11:30
Из-за прорыва водопровода затопило улицу в Бежице (ФОТО)
27-01-2017, 11:00
Аэропорт «Брянск» временно возглавил досаафовец Александр Сай
27-01-2017, 10:30
Наркодиспансер вызывает «эмоциональный дискомфорт» у жителей Бежицы
27-01-2017, 10:00
В Брянске пассажирский автобус вылетел на тротуар
27-01-2017, 09:30
В центре Брянска водитель из Навли сбил 11-летнюю девочку
27-01-2017, 09:00
Судки в Брянске могут стать этнодеревней или дендрарием
27-01-2017, 08:30
На Московском проспекте Брянска сократили число остановок
27-01-2017, 08:00
Брянскому депутату Валуеву предложили пятилетние съемки в Лондоне
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26-01-2017, 13:16
С этого года ужесточились требования к участникам закупок
26-01-2017, 13:10
За последние два года отечественные производители сыров увеличили налоговые отчисления в бюджеты всех уровней
26-01-2017, 12:44
«Мираторг» требует в суде 18,8 млн рублей неустойки с птицефабрики «Белого Фрегата» в Брянской области
26-01-2017, 12:15
Комбайны для страны
26-01-2017, 11:01
Мираторговский водитель осуждён за хищения путем приписок в путевых листах

В Брянске семь человек отравились шаурмой из «Вкуса Востока»

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Новая остановка на Московском проспекте Брянска заработает с 28 января

 С субботы, 28 января, начнут действовать новые правила остановки общественного транспорта на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.
9490

В Брянске от бизнесмена Коломейцева потребовали снести личную баню

 Мэрия потребовала от предпринимателя Александра Коломейцева снести многофункциональное здание и баню в исторической части Брянска.
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На вокзале Брянск I умер задержанный пьяный мужчина

 На вокзале Брянск I умер 53-летний мужчина.
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В Брянске главбух завода украла 10,7 миллиона за четыре года

 Главный бухгалтер ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов» за четыре года украла порядка 10,7 миллиона рублей, часть средств ей удалось легализовать.
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Жителей Фокино обложили данью за отопление улиц

 В Фокино завышены тарифы на тепло, при этом коммуникации находятся в критическом состоянии.
1330

В Брянской области составят интерактивную карту свалок

 Брянская область примет участие в экологическом проекте ОНФ «Генеральная уборка».
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«Брянская губерния» рекламировала пиццу в день траура по погибшим в Сочи

 Телеканал «Брянская губерния» привлекут к ответственности за нарушение закона «О рекламе».
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Фермера из Брянска Кубарева обвинили в налоговых махинациях

 Бывший глава крестьянского фермерского хозяйства Константин Кубарев предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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Аэропорт «Брянск» временно возглавил досаафовец Александр Сай

 Временно исполняющим обязанности директора Международного аэропорта «Брянск» назначен Александр Сай.
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Наркодиспансер вызывает «эмоциональный дискомфорт» у жителей Бежицы

 Соседство с наркологическим диспансером «создает эмоциональный дискомфорт» жителей Бежицкого района Брянска.
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Судки в Брянске могут стать этнодеревней или дендрарием

 Терренкур, этнодеревня или дендрарий – власти Брянска рассказали о возможном будущем Верхнего и Нижнего Судков в Брянске.
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На Московском проспекте Брянска сократили число остановок

 В Фокинском районе Брянска появилась новая остановка общественного транспорта – несколько старых закроют.
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В Смоленске ушла из дома и не вернулась старушка 81-летнего возраста
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18:47:00 29-01-2017
Мошенница лишила пенсионерку 60 тысяч рублей.
На трассе Юго-западный обход Смоленска во время ДТП пострадал 31-летний мужчина
19:53:54 28-01-2017
Пассажир получил травмы.
На улице Николаева в Смоленске долгое время не ходил электротранспорт
19:13:58 28-01-2017
Из-за ДТП долгое время не могли ходить трамваи.
Смоленский ветконтроль забраковал сливочное масло из Франции
20:39:02 27-01-2017
Масло везли из Франции в Узбекистан через Смоленскую область.
На улице Крупской в Смоленске «Форд» и «Хюндай» вступили в «сражение»
19:52:35 27-01-2017
Оба автомобиля получили механические повреждения.
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Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 2016 год.

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Расписание пригородных поездов на участке Суземка – Холмечи Брянского региона МЖД изменится 30 января

Расписание пригородных поездов на участке Суземка – Холмечи Брянского региона МЖД изменится 30 январяНа участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.

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