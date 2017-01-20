22 Января, 2017
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Пожаловаться на нехватку лекарств в брянский аптеках можно на «горячую линию»Прокуратура намерена разобраться, кому и почему не хватает нужных препаратов.
Дело об убийстве брянского музыканта Чижикова вернули на доследованиеЖдать приговора липецким молодчикам придется дольше.
В Брянской области изъяли 13 тысяч пачек поддельных сигаретНа складах в Погарском районе нашли также 1,3 тысячи литров поддельного алкоголя.
Жительница Брянска пожаловалась в мэрию на жару в квартиреЖительница Брянска обвинила коммунальщиков в «перетопе» ее квартиры.
Директора аэропорта «Брянск» арестовали на два месяцаГенеральный директор Международного аэропорта «Брянск» Имеда Рохвадзе арестован на два месяца.
В Брянске сосед отобрал у подростка телефон из-за подключения к Интернету33-летний житель Брянска, отомстивший подростку за кражу Интернета, стал фигурантом уголовного дела.
В Бежице коммунальщики с 2016 года устраняют последствия аварииЖильцы дома № 18 по улице 50-й Армии в Бежицком районе Брянска пожаловались в «Единую Россию» на бездействие коммунальщиков.
В Брянской области «захоронили» 14,5 тонны овощей и фруктовНа полигоне «Ратово» в Новозыбковском районе уничтожили 14,5 тонны санкционных овощей и фруктов.
В Брянске слесарь ООО «ДОЦ» погиб, упав с высотыВ Брянске на производстве погиб слесарь ООО «ДОЦ».
18-летнего брянца обвинили в избиении полицейского18-летнему жителю Брянска предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти.
3 тысячи человек окунулись в крещенские купели в БрянскеОколо 3 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях минувшей ночью.
К «Европе» в Брянске подбросили муляж взрывного устройства (ФОТО)«Бомба» у гипермаркета «Европа в Фокинском районе Брянска оказалась муляжом.
Новости регионов
Настоящий новогодний марафон подарков устроил для «своего» Карачевского района депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне и в первые дни 2017 года. Дети получили подарки, взрослые — помощь, которую они ждали.
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги работы по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в 2016 году.
Сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» приступили к выполнению комплекса ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.