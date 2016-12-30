31 декабря Смоленская область окажется в теплом секторе атлантического циклона, который принесет дождь и мокрый снег.

Пожар произошел сегодня, 30 декабря, в начале шестого вечера в Ершичском районе, в деревне Выдранка.

В новогоднюю ночь столбик термометра будет держаться у отметки 0 градусов, а местами по области может опуститься до -3 градусов.

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