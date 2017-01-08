10 Января, 2017
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Брянских бизнесменов поддержат при сотрудничестве с заключеннымиВрио начальника УФСИН России по Брянской области Сергей Поршин и бизнес-омбудсмен Павел Адасиков подписали соглашение о сотрудничестве.
Артем Осипенко стал лучшим брянским спортсменом в 2016 годуСамбист Артем Осипенко возглавил десятку сильнейших спортсменов Брянской области по итогам 2016 года.
В брянском ООО «Орловское» больше года не платили зарплату72 работника ООО «Орловское» в Жуковском районе не получали зарплату более года. Размер задолженности превысил 4,3 миллиона рублей.
Брянское правительство взяло курс на расширение полей и уборку кладбищВведение в оборот заброшенных сельхозземель и наведение порядка на кладбищах и в местах воинских захоронений стали приоритетными задачами брянского правительства.
ГИБДД назвала места концентрации ДТП в БрянскеГИБДД выявила в Брянске 18 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Проханов назвал Брянскую область «падшей», а Богомаза – «героем»Председатель Изборского клуба Александр Проханов рассказал о «чуде в Брянской губернии».
Брянские власти поздравили стариков и инвалидов конфетамиБрянские власти поздравили пенсионеров и инвалидов Стародубского района с Новым годом.
В Клинцах врачи не сказали матери о сросшихся пальцах у новорожденногоЖенщина, родившая ребенка в Клинцах, пожаловалась на «ужасную халатность» медиков.
В Брянске за дорожной техникой следят через ГЛОНАССРаботу техники, расчищающей дороги в Брянске, контролируют с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.
Митрополит поздравил брянцев с Рождеством ХристовымМитрополит Брянский и Севский Александр обратился к жителям Брянской области с рождественским посланием.
В Брянскую область идет аномальный холод6-8 января в Брянской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода.
Два человека погибли при столкновении «Гранты» и автобуса под Клинцами4 января в Клинцовском районе произошла смертельная авария.
Новости регионов
Перед Новым годом все дети с нетерпением ждут чуда — загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Особенно дети из приютов. Брянская «ОПОРА РОССИИ» привезла подарки детям из карачевского приюта.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера» проводится большая работа, направленная на популяризацию инженерных профессий. Особое внимание в ней уделяется профориентационным встречами с молодежью, в частности - со студентами профильных учебных заведений.
Во время новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2017 года, пригородные поезда Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут курсировать по измененному расписанию.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.