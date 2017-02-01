Сегодня в железнодорожных детских садах, расположенных в Брянской области, среди воспитанников стартовал конкурс рисунков. Он проводится в рамках международного творческого детского конкурса «Здоровье планеты? В моих руках!», посвященного заботе об окружающей среде.