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16 Января, 2017
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Лента новостей
Сегодня, 19:00
В Брянске заметили полуголого мужчину в шапке
Сегодня, 18:58
В Карачеве белорус обналичил деньги с карты пенсионерки
Сегодня, 18:47
В Брянске пропала 40-летняя Светлана Бурносова
Сегодня, 18:20
В Брянске Крещение отметят народными песнями
Сегодня, 17:40
Погибшего в авиакатастрофе под Сочи Дмитрия Литвякова похоронили в Клинцах (ФОТО)
Сегодня, 17:00
Брянские школьники победили в этапе турнира ММА (ВИДЕО)
Сегодня, 16:20
Зарплата жителей Брянской области продолжает расти
Сегодня, 15:40
Жильцы дома в центре Брянска живут со сквозными щелями на стенах
Сегодня, 15:00
Чиновники просят жителей Брянска сообщать о сосульках
Сегодня, 14:20
Губернатор заметил «тусклый желтый свет» на улицах Брянска
Сегодня, 13:40
По Брянску разъезжает «детя 90-х»
Сегодня, 13:00
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Брянске
Сегодня, 12:30
Три человека ранены в ДТП под Дятьково
Сегодня, 12:00
На Сталелитейной в Брянске час тушили ночной пожар
Сегодня, 11:30
У «Сбербанка» на Московском проспекте в Брянске искали бомбу (ФОТО)
Сегодня, 11:00
«Серийному» брянскому уклонисту от армии грозит до двух лет заключения
Сегодня, 10:44
«Россия 24» показала беспомощность брянских чиновников (ВИДЕО)
Сегодня, 09:30
В Брянске Chevrolet Blazer «догнал» Opel Vectra: есть пострадавший
Сегодня, 09:00
18-летний житель Дятьково украл из ларька деньги, сигареты и еду
Сегодня, 08:30
Брянцев пригласили спеть на вокзале
Сегодня, 08:00
В Брянске сняли на видео «гордую» женщину-пешехода (ВИДЕО)
Сегодня, 07:30
Газовики «поржали» над 21-миллионым счетом жителя Карачева
Вчера, 12:25
Погибшего при крушении Ту-154 Бориса Сулейманова похоронили в Новозыбкове
Вчера, 12:16
В Брянске столкнулись Nissan Cube и «Лада»
14-01-2017, 16:46
В Брянске парень в наушниках попал под электричку
ЕЩЕ НОВОСТИ
Сегодня, 16:43
По-настоящему увидеть и услышать кино вместе с МегаФоном
13-01-2017, 12:05
«Мираторг» на 37% увеличил производство высококачественного мяса птицы в 2016 году до 102,2 тысяч тонн
13-01-2017, 11:46
Завод «Умалат» в Брянской области экологически безопасен
12-01-2017, 13:50
Компания «Брянские Кабельные Сети» становится ближе жителям города Карачев.
12-01-2017, 12:54
Двое мглинчан отправились на скамью подсудимых за кражу бензогенератора с мираторговской фермы

Жильцы дома в центре Брянска живут со сквозными щелями на стенах

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Погибшего в авиакатастрофе под Сочи Дмитрия Литвякова похоронили в Клинцах (ФОТО)

 В Клинцах простились с солистом дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Дмитрием Литвяковым.
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Зарплата жителей Брянской области продолжает расти

 Брянскстат сообщил об очередном росте заработной платы жителей Брянской области.
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Чиновники просят жителей Брянска сообщать о сосульках

 Жители Фокинского района Брянска могут пожаловаться на опасные сосульки.
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Губернатор заметил «тусклый желтый свет» на улицах Брянска

 Многолетняя проблема с отсутствием освещения в Брянске вышла на новый уровень обсуждения.
1310

«Серийному» брянскому уклонисту от армии грозит до двух лет заключения

 24-летний житель Навлинского района предстанет перед судом по обвинению в уклонении от призыва на военную службу.
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«Россия 24» показала беспомощность брянских чиновников (ВИДЕО)

 Брянская область негостеприимно встречает инвесторов.
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Газовики «поржали» над 21-миллионым счетом жителя Карачева

 Житель Карачева получил счет на оплату потребленного газа в размере более 21 миллиона рублей.
18430

Погибшего при крушении Ту-154 Бориса Сулейманова похоронили в Новозыбкове

 В Новозыбкове простились с солистом ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Борисом Сулеймановым.
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Размер госдолга Брянской области снизился до 11,9 миллиарда рублей

 Размер госдолга Брянской области составляет 11,9 миллиарда рублей.
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В Брянской области ожидается резкое ухудшение погоды

 В ближайшие три дня в Брянской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.
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Валуев привел в пример решение жилищных проблем в Брянской области

 Брянский Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о ситуации с жильем в Брянской области и сделал прогноз на 2017 год.
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Главе Брянска понравилось школьное питание (ФОТО)

 Глава Брянска Александр Хлиманков положительно оценил качество питания в городских школах.
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Новости регионов
В районе Киселевки в Смоленске горели «рога» троллейбуса
18:39:04 16-01-2017
Возгорание троллейбусных проводов случилось на улице Рыленкова.
Смолян ожидают крещенские морозы
18:11:24 16-01-2017
Холодные воздушные массы накроют Смоленскую область после теплых выходных.
В районе Медгородка в Смоленске маленькая девочка просит на хлеб
17:58:07 16-01-2017
Девочка с виду хорошо одета, однако она стоит на остановке и попрошайничает.
В Починке рецидивист сперва побил девушку, а потом ударил правоохранителя
17:28:19 16-01-2017
22-летнему парню грозит срок за то, что он поднял руку на полицейского.
В Смоленске ушла из дома и не вернулась девушка 16 летнего возраста
16:18:35 16-01-2017
Пропавшую смолянку зовут Виктория Гусарова.
Пирушка, переросшая в кражу. В Рославле пенсионер остался без дорогостоящих гаджетов
16:08:52 16-01-2017
Иногда бывает так, что фляжников, которые участвовали в одной пирушке, охватывает чувство зависти, и они ради денег идут на преступление.
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В Брянске сняли на видео «гордую» женщину-пешехода
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Опора России
Новогодние подарки от депутата облдумы: Виктор Гринкевич стал Дедом Морозом для всего Карачевского района

Новогодние подарки от депутата облдумы: Виктор Гринкевич стал Дедом Морозом для всего Карачевского районаНастоящий новогодний марафон подарков устроил для «своего» Карачевского района депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне и в первые дни 2017 года. Дети получили подарки, взрослые — помощь, которую они ждали.

 

Ростелеком новости
Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» в Брянской области

«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
МРСК новости
Сотрудники Брянскэнерго в новогодние каникулы посетили Санкт-Петербург

Сотрудники Брянскэнерго в новогодние каникулы посетили Санкт-Петербург

Более 40 работников ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» во время новогодних каникул побывали на трехдневной экскурсии в Санкт–Петербурге.

РЖД новости
Несколько пригородных поездов Брянского региона будут курсировать по измененному расписанию с 16 января

Несколько пригородных поездов Брянского региона будут курсировать по измененному расписанию с 16 январяС 16 января 2017 года в график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по заявке компании-перевозчика ОАО «ЦППК» внесены изменения, направленные на улучшения качества облуживания пассажиров. Они коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.

РЖД новости
Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.