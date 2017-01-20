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22 Января, 2017
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Лента новостей
Вчера, 12:22
56-летний брянец потратил в Интернете 35 тысяч рублей с найденной карты
Вчера, 12:15
Ночью в Супонево сгорела дача
Вчера, 12:10
В Брянске водитель Toyota сбил выбежавшую на дорогу пьяную девушку
20-01-2017, 17:58
В Брянске пройдет бесплатный мастер-класс легендарных волейболистов
20-01-2017, 16:50
Брянского перевозчика оштрафовали на 100 тысяч рублей
20-01-2017, 15:49
В Фокинском районе снова попробуют внедрить раздельный сбор мусора
20-01-2017, 14:27
Жителя Дятькова обвиняют в краже дивана соседки по общежитию
20-01-2017, 13:43
Брянским работникам культуры обещают зарплату в 19 тысяч рублей
20-01-2017, 12:32
Пожаловаться на нехватку лекарств в брянский аптеках можно на «горячую линию»
20-01-2017, 11:22
Брянских любителей купаться в проруби на Крещение пересчитали
20-01-2017, 10:05
В Брянске пенсионер на «ВАЗе» сбил студентку
20-01-2017, 09:39
Жители улицы Социалистической в Брянске попросили отремонтировать дорогу
20-01-2017, 09:24
Дело об убийстве брянского музыканта Чижикова вернули на доследование
20-01-2017, 08:41
В Брянской области изъяли 13 тысяч пачек поддельных сигарет
20-01-2017, 08:00
Жительница Брянска пожаловалась в мэрию на жару в квартире
19-01-2017, 19:00
Брянцев «разбудят» расходами на общедомовое имущество
19-01-2017, 18:48
Директора аэропорта «Брянск» арестовали на два месяца
19-01-2017, 18:20
В Брянске депутат за свой счет купил компьютер в поликлинику
19-01-2017, 17:40
В Брянске сосед отобрал у подростка телефон из-за подключения к Интернету
19-01-2017, 17:00
В Бежице коммунальщики с 2016 года устраняют последствия аварии
19-01-2017, 16:20
В Брянской области «захоронили» 14,5 тонны овощей и фруктов
19-01-2017, 15:40
В Брянске слесарь ООО «ДОЦ» погиб, упав с высоты
19-01-2017, 15:00
В Глинищево бесплатно покажут московский спектакль «Русский крест»
19-01-2017, 14:20
18-летнего брянца обвинили в избиении полицейского
19-01-2017, 13:40
3 тысячи человек окунулись в крещенские купели в Брянске
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20-01-2017, 14:15
ФНС России: как перейти на онлайн-кассы
19-01-2017, 11:40
АПХ «Мираторг» создал 186 новых рабочих мест на производстве мяса птицы в 2016 году
17-01-2017, 10:59
«Мираторг» увеличил число рабочих мест на 32% в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской областях в 2016 году
16-01-2017, 16:43
По-настоящему увидеть и услышать кино вместе с МегаФоном
13-01-2017, 12:05
«Мираторг» на 37% увеличил производство высококачественного мяса птицы в 2016 году до 102,2 тысяч тонн

Брянским работникам культуры обещают зарплату в 19 тысяч рублей

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Пожаловаться на нехватку лекарств в брянский аптеках можно на «горячую линию»

 Прокуратура намерена разобраться, кому и почему не хватает нужных препаратов.
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Дело об убийстве брянского музыканта Чижикова вернули на доследование

 Ждать приговора липецким молодчикам придется дольше.
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В Брянской области изъяли 13 тысяч пачек поддельных сигарет

 На складах в Погарском районе нашли также 1,3 тысячи литров поддельного алкоголя.
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Жительница Брянска пожаловалась в мэрию на жару в квартире

 Жительница Брянска обвинила коммунальщиков в «перетопе» ее квартиры.
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Директора аэропорта «Брянск» арестовали на два месяца

 Генеральный директор Международного аэропорта «Брянск» Имеда Рохвадзе арестован на два месяца.
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В Брянске сосед отобрал у подростка телефон из-за подключения к Интернету

 33-летний житель Брянска, отомстивший подростку за кражу Интернета, стал фигурантом уголовного дела.
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В Бежице коммунальщики с 2016 года устраняют последствия аварии

 Жильцы дома № 18 по улице 50-й Армии в Бежицком районе Брянска пожаловались в «Единую Россию» на бездействие коммунальщиков.
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В Брянской области «захоронили» 14,5 тонны овощей и фруктов

 На полигоне «Ратово» в Новозыбковском районе уничтожили 14,5 тонны санкционных овощей и фруктов.
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В Брянске слесарь ООО «ДОЦ» погиб, упав с высоты

 В Брянске на производстве погиб слесарь ООО «ДОЦ».
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18-летнего брянца обвинили в избиении полицейского

 18-летнему жителю Брянска предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти.
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3 тысячи человек окунулись в крещенские купели в Брянске

 Около 3 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях минувшей ночью.
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К «Европе» в Брянске подбросили муляж взрывного устройства (ФОТО)

 «Бомба» у гипермаркета «Европа в Фокинском районе Брянска оказалась муляжом.
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Новости регионов
В воскресенье в Смоленской области синоптики обещают облачную погоду
16:53:16 21-01-2017
22 января на Смоленщине метеорологи прогнозируют облачную погоду.
В Сафонове «Мазда» и «Порш Каенн» вступили в «бой»
16:40:37 21-01-2017
В ДТП травмы получил водитель «Мазды».
На трассе «Москва-Минск» случилась «тройная» авария
19:35:30 20-01-2017
Машины получили механические повреждения.
«Без тепла ни туда и ни сюда». Завтра на улице Соколовского и Гризодубовой отключат тепло
18:00:50 20-01-2017
В последнее время в Смоленске чуть ли не каждый день происходят аварии на участках теплосети. Причина – трубам горячей воды по полсотни лет, поэтому порывы – это не удивительное явление для такого изношенного оборудования.
21 января Смоленщина окажется в тыловой части уходящего циклона
17:00:28 20-01-2017
Завтра в Смоленской области синоптики обещают пасмурную, сырую и ветреную погоду.
В Сафонове во время пожара во многоэтажке сгорела пожилая пенсионерка
16:01:36 20-01-2017
Старушке было 84 года.
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Новогодние подарки от депутата облдумы: Виктор Гринкевич стал Дедом Морозом для всего Карачевского района

Новогодние подарки от депутата облдумы: Виктор Гринкевич стал Дедом Морозом для всего Карачевского районаНастоящий новогодний марафон подарков устроил для «своего» Карачевского района депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне и в первые дни 2017 года. Дети получили подарки, взрослые — помощь, которую они ждали.

 

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В Брянске успешно завершились испытания регионального сегмента «Системы-112»

Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
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Более половины сотрудников Брянскэнерго прошли обучение в 2016 году

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги работы по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в 2016 году.

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Ремонт железнодорожного переезда 487 км на станции Суземка в Брянской области пройдет 23 и 24 января

Ремонт железнодорожного переезда 487 км на станции Суземка в Брянской области пройдет 23 и 24 январяСотрудники путевого комплекса Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» приступили к выполнению комплекса ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах.

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Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.