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01 Января, 2017
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Лента новостей
30-12-2016, 19:00
Жителей Стародуба с Новым годом поздравят «Бабкины внуки»
30-12-2016, 18:20
Брянская ГИБДД анонсировала постновогодние проверки на дорогах
30-12-2016, 17:51
У вокзала Брянск I открыли дополнительную бесплатную парковку
30-12-2016, 17:00
Жителей и гостей Брянска приглашают на новогодние гуляния
30-12-2016, 16:20
Хлиманков и Макаров пожелали брянцам достатка в новом году
30-12-2016, 15:40
Брянские дети попросили у губернатора конструктор, клюшку и планшет
30-12-2016, 15:00
В райцентрах Брянской области пройдут массовые проверки водителей
30-12-2016, 14:20
Парк Железнодорожников в Брянске отремонтировали наполовину (ФОТО)
30-12-2016, 13:40
Брянского маршрутчика попросили помалкивать о «единодушном» повышении цен на проезд
30-12-2016, 13:00
В Брянске ищут свидетелей ДТП с «Уралом» и Chevrolet
30-12-2016, 12:20
Семьи погибших при крушении ТУ-154 брянцев получат по 1 миллиону рублей
30-12-2016, 11:40
В Брянске не уступивший дорогу водитель получил сотрясение мозга
30-12-2016, 11:00
Синоптики прогнозируют в Брянской области снежный январь
30-12-2016, 10:20
Южно-Камчатский заказник будет носить имя брянца Тихона Шпиленка
30-12-2016, 09:40
В Брянске погиб второй участник аварии на улице Бурова
30-12-2016, 09:00
В Брянске открылась новогодняя выставка «Трезвый образ жизни»
30-12-2016, 08:30
В Брянске запускать фейерверки можно на семи площадках
30-12-2016, 08:00
ЖКХ назвали одной из самых криминальных сфер в Брянской области
30-12-2016, 07:30
С января в Брянской области подорожает проезд в электричках
29-12-2016, 19:45
Брянские крестьяне дали работу железнодорожникам
29-12-2016, 19:00
Шведов обошел Коломейцева в борьбе за пост главы Брянского района
29-12-2016, 18:33
В Брянске школьник попал под машину: водитель скрылся
29-12-2016, 17:40
Под Почепом микроавтобус влетел в дерево: водитель в тяжелом состоянии
29-12-2016, 17:00
В Брянске ломбард незаконно предлагал «быстрые и честные» займы
29-12-2016, 16:20
В ДТП с автобусом под Брянском пострадали двое взрослых и ребенок
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30-12-2016, 12:27
Мечты сбываются: трубчевская школа получила на Новый год современные компьютеры от Мираторга
30-12-2016, 12:27
«Мираторг» направил свыше 3 млн рублей на компьютеризацию сельских школ Брянской области
29-12-2016, 16:12
Как сэкономить на новогодних путешествиях по России
29-12-2016, 15:47
Нести свет - их призвание. Брянские энергетики отметили профессиональный праздник.
28-12-2016, 12:14
Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»

Жителей и гостей Брянска приглашают на новогодние гуляния

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У вокзала Брянск I открыли дополнительную бесплатную парковку

 Городские власти разработали схему дополнительной бесплатной парковки на площади у вокзала Брянск I.
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Хлиманков и Макаров пожелали брянцам достатка в новом году

 Глава Брянска Александр Хлиманков и мэр Александр Макаров поздравили горожан с наступающим Новым Годом и Рождеством.
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Брянские дети попросили у губернатора конструктор, клюшку и планшет

 Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил новогодние пожелания трех детей.
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Парк Железнодорожников в Брянске отремонтировали наполовину (ФОТО)

 В парке Железнодорожников в Фокинском районе Брянска завершился первый этап реконструкции.
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Брянского маршрутчика попросили помалкивать о «единодушном» повышении цен на проезд

 Брянское УФАС выдало предостережение индивидуальному предпринимателю, прокомментировавшему грядущее подорожание стоимости проезда в маршрутках.
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Семьи погибших при крушении ТУ-154 брянцев получат по 1 миллиону рублей

 Семьи Дмитрия Литвякова и Бориса Сулейманова, погибших при крушении самолета ТУ-154 в акватории Черного моря, получат компенсации.
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Синоптики прогнозируют в Брянской области снежный январь

 Январь в Брянской области будет морозным и снежным.
1380

Южно-Камчатский заказник будет носить имя брянца Тихона Шпиленка

 Южно-Камчатскому федеральному заказнику присвоено имя Тихона Шпиленка.
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В Брянске погиб второй участник аварии на улице Бурова

 30-летний водитель Volkswagen Golf, участник ДТП на улице Бурова в Бежицком районе Брянска, скончался в реанимационном отделении городской больницы № 1.
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В Брянске запускать фейерверки можно на семи площадках

 Для запуска новогодних фейерверков в Брянске выделили семь специально отведенных площадок.
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ЖКХ назвали одной из самых криминальных сфер в Брянской области

 ЖКХ является одной из самых криминальных сфер в Брянской области.
2070

С января в Брянской области подорожает проезд в электричках

 С 1 января в Брянской области вырастет стоимость проезда в электричках.
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Новости регионов
В первый день 2017 года смоленские синоптики не обещают настоящей зимней погоды в регионе
18:56:19 31-12-2016
В новогоднюю ночь столбик термометра будет держаться у отметки 0 градусов, а местами по области может опуститься до -3 градусов.
В Вяземском районе автобус «вылетел» в придорожный овраг
18:44:07 31-12-2016
ДТП случилось 30 декабря в начале четвертого часа утра, в результате водитель автобуса получил травмы.
Вязьмич оставил хозяина дома без дорогих гаджетов
19:46:23 30-12-2016
25-летний житель поселка Знаменка пробрался в чужой дом и унес оттуда дорогие гаджеты.
В Ершичском районе горела баня
18:54:32 30-12-2016
Пожар произошел  сегодня, 30 декабря, в начале шестого вечера в Ершичском районе, в деревне Выдранка.
Смоленские приставы выдворили за пределы России жителей Таджикистана
17:50:43 30-12-2016
Пребывание четырех иностранцев на территории России суд Смоленской области признал незаконным.
В последний день нынешнего года на Смоленщине ожидается слабая оттепель
16:36:23 30-12-2016
31 декабря Смоленская область окажется в теплом секторе атлантического циклона, который принесет дождь и мокрый снег.
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Брянская «ОПОРА РОССИИ» поздравила с Новым годом детей из карачевского приютаПеред Новым годом все дети с нетерпением ждут чуда — загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Особенно дети из приютов. Брянская «ОПОРА РОССИИ» привезла подарки детям из карачевского приюта.

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Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» в Брянской области

«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.

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Брянскэнерго проводит работу по популяризации профессии инженера

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера» проводится большая работа, направленная на популяризацию инженерных профессий. Особое внимание в ней уделяется профориентационным встречами с молодежью, в частности - со студентами профильных учебных заведений.

 

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Изменения графика движения пригородных поездов в праздники

Изменения графика движения пригородных поездов в праздникиВо время новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2017 года, пригородные поезда Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут курсировать по измененному расписанию.

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Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.