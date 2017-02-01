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01 Февраля, 2017
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Лента новостей
Сегодня, 22:22
Пропавшего на заработках в Москве брянца нашли живым
Сегодня, 19:07
В Брянске сирот заселили в дом с «экстремальным» балконом
Сегодня, 19:00
У жителей Бежицы полицейские изъяли 100 литров благи и самогона
Сегодня, 18:25
В Брянске 25 человек оштрафовали за незаконное курение
Сегодня, 18:05
Уехавший на заработки брянец пропал в Москве
Сегодня, 17:40
В Брянском госуниверситете откроется православный храм
Сегодня, 17:00
В Брянском районе женщина заразилась бешенством от мертвой лисы
Сегодня, 16:20
В Брянске заведующую детсадом обвинили в получении взятки
Сегодня, 15:40
Пять человек эвакуировали из-за пожара на улице Горького в Брянске
Сегодня, 15:00
В Брянской области проиндексировали социальные выплаты и пособия
Сегодня, 14:20
Жительница Брянска проезжает остановки из-за тонировки на маршрутках
Сегодня, 13:40
За месяц на брянских дорогах поймали 130 пьяных пешеходов
Сегодня, 13:00
Жительница Брянска пожаловалась Валуеву на вибрацию от машин
Сегодня, 12:30
Брянский единоросс Пенюков отмечает 67-летие
Сегодня, 12:00
У брянских торговцев изъяли опасную стеклоомывайку
Сегодня, 11:30
За год 18 брянцев умерли от алкогольных отравлений
Сегодня, 11:00
Закопавшая младенца жительница Навли сослалась на нехватку денег
Сегодня, 10:30
51-летний брянец стал начинающим предпринимателем, чтобы украсть 300 тысяч
Сегодня, 10:00
В Навле девушка заживо погребла нежеланного ребенка
Сегодня, 09:30
Ночью горела постель в квартире по улице Осовиахима в Брянске
Сегодня, 09:00
В Брянске православным донорам вручат билеты на концерт
Сегодня, 08:30
Суд Брянска закрыл гей-сайт для подростков
Сегодня, 08:00
У вокзала Брянск I изменили схему движения общественного транспорта
Сегодня, 07:30
Брянский блогер Виткевич предложил побороть пьянство исламом
Вчера, 19:00
В Навлинском районе мужчина погиб при пожаре
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Вчера, 11:15
Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров

В Брянске заведующую детсадом обвинили в получении взятки

1770

В Брянске сирот заселили в дом с «экстремальным» балконом

 В Брянске 12 детей-сирот получили ключи от новых квартир в доме с неогороженным балконом.
1340

В Брянске 25 человек оштрафовали за незаконное курение

 Полицейские провели в Брянске рейд по профилактике правонарушений в общественных местах.
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Уехавший на заработки брянец пропал в Москве

 В Москве пропал 51-летний житель Брянска Виктор Григорьевич Головко.
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В Брянском госуниверситете откроется православный храм

 9 февраля в Брянском государственном университете имени академика Петровского откроют домовой храм во имя святой мученицы Татианы.
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В Брянской области проиндексировали социальные выплаты и пособия

 С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексированы на 5,4%.
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Жительница Брянска проезжает остановки из-за тонировки на маршрутках

 Жительница Брянска пожаловалась мэру Александру Макарову на излишнюю тонировку стелок маршрутных такси.
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Жительница Брянска пожаловалась Валуеву на вибрацию от машин

 Жительницу Советского района Брянска возмущает постоянная вибрация в квартире от проезжающего транспорта.
1270

За год 18 брянцев умерли от алкогольных отравлений

 В 2016 году 18 жителей Брянской области скончались в результате отравления алкоголем.
2600

Закопавшая младенца жительница Навли сослалась на нехватку денег

 Жительница Навли, убившая новорожденного ребенка, объяснила свой поступок нехваткой денег.
3890

В Навле девушка заживо погребла нежеланного ребенка

 23-летнюю жительницу Навли обвинили в убийстве новорожденного ребенка сразу же после родов.
5350

У вокзала Брянск I изменили схему движения общественного транспорта

 На площади у железнодорожного вокзала Брянск I меняется схема движения общественного транспорта.
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Брянский блогер Виткевич предложил побороть пьянство исламом

 Брянский блогер Николай Виткевич предложил «срочно» застроить Брянск мечетями, чтобы победить алкоголизм и наркоманию.
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Возле Медгородка в Смоленске случилось серьезное ДТП
19:28:13 01-02-2017
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19:09:39 01-02-2017
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18:13:05 01-02-2017
Инцидент произошел в ноябре прошлого года, сейчас по этому происшествию возбуждено уголовное дело.
«Форд Мондео» и «Хаммер» встретились в «бою» на одной из смоленских улиц
17:19:37 01-02-2017
ДТП случилось возле магазина «Шарм».
«Преступление ради любимого». Смолянка «стащила» с работы дорогой гаджет
16:31:00 01-02-2017
Девушка украла у себя на работе дорогой мобильный телефон, чтобы подарить его своему парню.
Горожанам не нравится, как в Смоленске работает общественный транспорт
15:27:46 01-02-2017
Многие смоляне сегодня не смогли утром добраться на работу с района Киселевки.
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