06 Февраля, 2017
|-8
|$60
|€64
В Брянке двухлетний мальчик провалился в открытый люкДвухлетний мальчик получил тяжелые травмы, провалившись в открытый люк в Бежицком районе Брянска.
Под Брянском в ДТП с манипулятором погиб 20-летний водитель «Приоры»20-летний водитель «Лады Приоры» погиб в результате ДТП в Выгоничском районе.
В День открытых дверей Брянском онкодиспансере выявили пять случаев рака3 февраля, в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, в Брянском областном онкологическом диспансере прошел День открытых дверей.
Прокуратура ищет брянцев, подкупавших автоинспекторов и медиковПрокуратура просит жителей Брянской области, дававших взятки сотрудникам ГИБДД и Главного бюро медико-социальной экспертизы, добровольно сообщить о преступлениях.
В Брянске отремонтировали 70% ям на новых дорогахВ Брянске подрядчики устранили 70% ямочности на дорогах, отремонтированных в 2015-2016 годах.
S7 Airlines планирует начать перелеты Брянск – Санкт-Петербург в маеАвиакомпания S7 Airlines планирует открыть рейс Брянск – Санкт-Петербург – Брянск в мае 2017 года.
В Брянске дилер Volkswagen оскорбил чувства автовладельцевВ Брянске реклама автосалона формировала негативное отношение к покупателям машин компаний-конкурентов.
Драмтеатр возглавит Андрей Саликов из Брянского районаС 6 февраля Брянский драмтеатр будет возглавлять Андрей Саликов.
В Брянске медики «торговали» инвалидностьюВ Брянске по подозрению в получении взятки задержаны члены комиссии медико-социальной экспертизы.
В Брянской области выросли взносы на капремонтВ Брянской области увеличились суммы в квитанциях за капитальный ремонт многоквартирных домов.
Многодетная брянская «Семья года» планирует пятого ребенка (ФОТО)Многодетная семья Козловых из Брянска, ставшая «Семьей года» в России, рассказала о своих достижениях и планах на будущее.
В Брянске ищут устроившего массовое ДТП водителя2 февраля в Брянске произошла авария с участием двух машин и троллейбуса.
Новости регионов
Круглый стол «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на международные и региональные рынки» провёл Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждались вопросы государственной поддержки международных инициатив этих субъектов бизнеса, а также способы снижения рисков при выходе на международные рынки.
«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».
Более 150 работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и членов их семей приняли участие в корпоративном спортивном празднике, который прошел в минувшие выходные на ледовом катке спорткомплекса «Варяг» в Брянске.
На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в феврале 2017 года сотрудники путевого комплекса проведут плановые ремонтно-путевые работы, используя технологию так называемой «зимней укладки пути», а также методы обслуживания пути в зимний период. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.