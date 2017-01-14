16 Января, 2017
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Погибшего в авиакатастрофе под Сочи Дмитрия Литвякова похоронили в Клинцах (ФОТО)В Клинцах простились с солистом дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Дмитрием Литвяковым.
Зарплата жителей Брянской области продолжает растиБрянскстат сообщил об очередном росте заработной платы жителей Брянской области.
Чиновники просят жителей Брянска сообщать о сосулькахЖители Фокинского района Брянска могут пожаловаться на опасные сосульки.
Губернатор заметил «тусклый желтый свет» на улицах БрянскаМноголетняя проблема с отсутствием освещения в Брянске вышла на новый уровень обсуждения.
«Серийному» брянскому уклонисту от армии грозит до двух лет заключения24-летний житель Навлинского района предстанет перед судом по обвинению в уклонении от призыва на военную службу.
«Россия 24» показала беспомощность брянских чиновников (ВИДЕО)Брянская область негостеприимно встречает инвесторов.
Газовики «поржали» над 21-миллионым счетом жителя КарачеваЖитель Карачева получил счет на оплату потребленного газа в размере более 21 миллиона рублей.
Погибшего при крушении Ту-154 Бориса Сулейманова похоронили в НовозыбковеВ Новозыбкове простились с солистом ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Борисом Сулеймановым.
Размер госдолга Брянской области снизился до 11,9 миллиарда рублейРазмер госдолга Брянской области составляет 11,9 миллиарда рублей.
В Брянской области ожидается резкое ухудшение погодыВ ближайшие три дня в Брянской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Валуев привел в пример решение жилищных проблем в Брянской областиБрянский Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о ситуации с жильем в Брянской области и сделал прогноз на 2017 год.
Главе Брянска понравилось школьное питание (ФОТО)Глава Брянска Александр Хлиманков положительно оценил качество питания в городских школах.
Новости регионов
Настоящий новогодний марафон подарков устроил для «своего» Карачевского района депутат Брянской областной Думы Виктор Гринкевич накануне и в первые дни 2017 года. Дети получили подарки, взрослые — помощь, которую они ждали.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
Более 40 работников ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» во время новогодних каникул побывали на трехдневной экскурсии в Санкт–Петербурге.
С 16 января 2017 года в график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по заявке компании-перевозчика ОАО «ЦППК» внесены изменения, направленные на улучшения качества облуживания пассажиров. Они коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.