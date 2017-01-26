26 Января, 2017
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В Брянске насчитали 4,5 тысячи геевВ Брянске насчитали почти 4,5 тысячи гомосексуалистов.
Пятилетний Максим из Брянска ищет новую семьюВ Брянске пятилетний Максим остался без попечения родителей.
Московский проспект в Брянске снова встанет в пробках из-за ремонтаВ 2017 году продолжится ремонт Московского проспекта в Фокинском районе Брянска.
В Брянске тело убитой пенсионерки несколько дней пролежало в квартире25 января в квартире по улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска обнаружено тело 77-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями.
Власти Брянска хотят усыплять бездомных животныхДепутаты Брянского горсовета добиваются изменения федерального законодательства об обращении с бездомными животными.
Брянский чиновник-фермер получил 2,5 года за мошенничествоЭкс-чиновника из Суземского района Сергея Ващилина приговорили к двум с половиной годам за мошенничество в особо крупном размере.
В Брянске вымогавшего деньги дознавателя приговорили к году колонииВ Брянске вынесли приговор по уголовному делу бывшего дознавателя отделения дознания № 3 (по обслуживанию территории Володарского района) ОД УМВД России по городу Брянску капитана полиции Александра Гришина.
В Брянской области зарегистрировали рост коррупцииВ Брянской области зарегистрирован рост выявляемых коррупционных преступлений.
Доходы и расходы брянцев уменьшилисьБрянскстат подсчитал доходы и расходы жителей региона.
Сорочкин и Новицкий презентовали книгу о брянских литераторахВ Брянской областной библиотеке имени Тютчева презентовали книгу «… А строки продолжают жить».
«Лыжня России – 2017» пройдет в Брянске 11 февраля11 февраля в Брянске пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017».
В Брянске осудят укусившую полицейского девушку29-летней жительнице Брянска предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти.
Новости регионов
«Мираторг» требует в суде 18,8 млн рублей неустойки с птицефабрики «Белого Фрегата» в Брянской области
В ближайшую субботу, 28 января под Карачевом у деревни Барановка стартует Зимняя серия гонок «Карачевский занос» на совершенно новой трассе. Организаторами, как всегда, выступят автомобильный портал 32CARS.RU и автоклуб Toys32, а генеральным партнёром – Брянское региональное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» под председательством Виктора Гринкевича.
Брянский филиал ПАО «Ростелеком» и Брянский пожарно-спасательный центр успешно завершили испытания регионального сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
На участке Суземка – Холмечи Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.