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В ближайшую субботу, 28 января под Карачевом у деревни Барановка стартует Зимняя серия гонок «Карачевский занос» на совершенно новой трассе. Организаторами, как всегда, выступят автомобильный портал 32CARS.RU и автоклуб Toys32, а генеральным партнёром – Брянское региональное отделение Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» под председательством Виктора Гринкевича.