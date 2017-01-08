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10 Января, 2017
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Лента новостей
Вчера, 19:00
Сбитую под Брянском собаку нашел ее хозяин
Вчера, 18:20
В Брянске ищут родителей для брошенного матерью трехмесячного Ивана
Вчера, 17:40
В Брянске безработный лишил владелицу кухонного гарнитура 3500 рублей
Вчера, 17:00
Брянских бизнесменов поддержат при сотрудничестве с заключенными
Вчера, 16:20
Артем Осипенко стал лучшим брянским спортсменом в 2016 году
Вчера, 15:40
В брянском ООО «Орловское» больше года не платили зарплату
Вчера, 15:00
На трассе под Брянском шестой день умирает собака
Вчера, 14:20
Брянское правительство взяло курс на расширение полей и уборку кладбищ
Вчера, 13:40
В Брянске водитель снял на видео ДТП с такси (ВИДЕО)
Вчера, 13:00
В Володарском районе Брянска сгорел частный дом
Вчера, 12:30
ГИБДД назвала места концентрации ДТП в Брянске
Вчера, 12:00
Житель Новозыбкова погиб в сочельник из-за ревности
Вчера, 11:30
Под Брянском женщина на Daewoo при обгоне врезалась в дерево
Вчера, 11:00
В новогодние каникулы в Брянске произошло 10 ДТП с пострадавшими
Вчера, 10:30
Более 20 брянцев сели за руль пьяными в Новый год
Вчера, 10:00
Проханов назвал Брянскую область «падшей», а Богомаза – «героем»
Вчера, 09:30
В Брянске умерла сбитая 46-й маршруткой женщина
Вчера, 09:00
Умер руководитель исполкома Красногорского отделения «ЕР» Алексей Масол
Вчера, 08:30
Брянские власти поздравили стариков и инвалидов конфетами
Вчера, 08:00
В Клинцах врачи не сказали матери о сросшихся пальцах у новорожденного
8-01-2017, 17:16
Под Навлей полицейская машина попала в ДТП: ранен участковый
8-01-2017, 13:24
В Брянске за дорожной техникой следят через ГЛОНАСС
7-01-2017, 12:50
На улице Шолохова Брянске шесть человек эвакуировали из-за пожара
6-01-2017, 20:11
В новогодние праздники две жительницы Брянска лишились денег с карт
6-01-2017, 17:28
Митрополит поздравил брянцев с Рождеством Христовым
ЕЩЕ НОВОСТИ
Вчера, 15:19
«Мираторг» заключил стратегический контракт с сетью ресторанов Burger King
5-01-2017, 13:33
«Мираторг» инвестировал свыше 2,5 млрд рублей в инфраструктуру мясного проекта в Калужской области
30-12-2016, 12:27
Мечты сбываются: трубчевская школа получила на Новый год современные компьютеры от Мираторга
30-12-2016, 12:27
«Мираторг» направил свыше 3 млн рублей на компьютеризацию сельских школ Брянской области
29-12-2016, 16:12
Как сэкономить на новогодних путешествиях по России

В Брянске ищут родителей для брошенного матерью трехмесячного Ивана

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Брянских бизнесменов поддержат при сотрудничестве с заключенными

 Врио начальника УФСИН России по Брянской области Сергей Поршин и бизнес-омбудсмен Павел Адасиков подписали соглашение о сотрудничестве.
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Артем Осипенко стал лучшим брянским спортсменом в 2016 году

 Самбист Артем Осипенко возглавил десятку сильнейших спортсменов Брянской области по итогам 2016 года.
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В брянском ООО «Орловское» больше года не платили зарплату

 72 работника ООО «Орловское» в Жуковском районе не получали зарплату более года. Размер задолженности превысил 4,3 миллиона рублей.
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Брянское правительство взяло курс на расширение полей и уборку кладбищ

 Введение в оборот заброшенных сельхозземель и наведение порядка на кладбищах и в местах воинских захоронений стали приоритетными задачами брянского правительства.
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ГИБДД назвала места концентрации ДТП в Брянске

 ГИБДД выявила в Брянске 18 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
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Проханов назвал Брянскую область «падшей», а Богомаза – «героем»

 Председатель Изборского клуба Александр Проханов рассказал о «чуде в Брянской губернии».
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Брянские власти поздравили стариков и инвалидов конфетами

 Брянские власти поздравили пенсионеров и инвалидов Стародубского района с Новым годом.
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В Клинцах врачи не сказали матери о сросшихся пальцах у новорожденного

 Женщина, родившая ребенка в Клинцах, пожаловалась на «ужасную халатность» медиков.
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В Брянске за дорожной техникой следят через ГЛОНАСС

 Работу техники, расчищающей дороги в Брянске, контролируют с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.
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Митрополит поздравил брянцев с Рождеством Христовым

 Митрополит Брянский и Севский Александр обратился к жителям Брянской области с рождественским посланием.
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В Брянскую область идет аномальный холод

 6-8 января в Брянской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода.
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Два человека погибли при столкновении «Гранты» и автобуса под Клинцами

 4 января в Клинцовском районе произошла смертельная авария.
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Новости регионов
В Велижском районе горе-мать лишат родительских прав
18:28:46 09-01-2017
Нерадивая мама регулярно избивала своих сына и дочь, а сама все время злоупотребляла спиртным.
Во вторник в Смоленской области потеплеет до -20 °С
17:50:08 09-01-2017
10 января в Смоленской области немного потеплеет.
Ярцевчанка организовала на дому притон для наркозависимых
17:12:10 09-01-2017
Организатору наркопритона всего 29 лет.
«Мираторг» заключил стратегический контракт с сетью ресторанов Burger King
15:23:22 09-01-2017
«Мираторг» сообщает, что заключил стратегический пятилетний контракт на поставку линейки мясных полуфабрикатов для ведущей глобальной сети ресторанов Burger King, которая занимает лидирующие позиции на российском рынке.
Смоленский парень Иван Петроченков собирался распрощаться с жизнью
15:06:29 09-01-2017
Парень из Смоленска, оставивший перед смертью записку, жив.
Жители Смоленска готовятся к Святому празднику Крещения
14:46:50 09-01-2017
В Смоленске уже начали готовиться к празднованию Крещения Господнего.
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Опора России
Брянская «ОПОРА РОССИИ» поздравила с Новым годом детей из карачевского приюта

Брянская «ОПОРА РОССИИ» поздравила с Новым годом детей из карачевского приютаПеред Новым годом все дети с нетерпением ждут чуда — загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Особенно дети из приютов. Брянская «ОПОРА РОССИИ» привезла подарки детям из карачевского приюта.

Ростелеком новости
Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» в Брянской области

«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.

МРСК новости
Брянскэнерго проводит работу по популяризации профессии инженера

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера» проводится большая работа, направленная на популяризацию инженерных профессий. Особое внимание в ней уделяется профориентационным встречами с молодежью, в частности - со студентами профильных учебных заведений.

 

РЖД новости
Изменения графика движения пригородных поездов в праздники

Изменения графика движения пригородных поездов в праздникиВо время новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2017 года, пригородные поезда Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут курсировать по измененному расписанию.

РЖД новости
Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.