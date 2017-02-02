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04 Февраля, 2017
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Лента новостей
Вчера, 19:00
6 февраля ограничат движение и парковку у БГТУ в Брянске
Вчера, 18:20
В Фокинском районе Брянска будут ловить пьяных водителей
Вчера, 17:40
Прокуратура ищет брянцев, подкупавших автоинспекторов и медиков
Вчера, 17:00
В Брянске отремонтировали 70% ям на новых дорогах
Вчера, 16:20
S7 Airlines планирует начать перелеты Брянск – Санкт-Петербург в мае
Вчера, 15:42
В Брянске дилер Volkswagen оскорбил чувства автовладельцев
Вчера, 15:00
Драмтеатр возглавит Андрей Саликов из Брянского района
Вчера, 14:20
В Брянске амнистированный директор УК отказывался возмещать ущерб
Вчера, 13:40
В Брянске медики «торговали» инвалидностью
Вчера, 13:00
В Брянской области выросли взносы на капремонт
Вчера, 12:30
Многодетная брянская «Семья года» планирует пятого ребенка (ФОТО)
Вчера, 12:00
В Брянске ищут устроившего массовое ДТП водителя
Вчера, 11:30
Под Стародубом женщина на Hyundai врезалась в дерево: ранен ребенок
Вчера, 11:00
За изнасилование четырехлетней дочери брянский педофил получил 12,5 года
Вчера, 10:30
«Газпром» заморозил долг «Брянсккоммунэнерго» на год
Вчера, 10:00
В Брянске пассажирам московских поездов предложили воспользоваться автобусами (РАСПИСАНИЕ)
Вчера, 09:30
В Брянске две пенсионерки получили ушибы в троллейбусе № 3
Вчера, 09:00
Счетная палата отчитала брянские власти за закупку инвалидных колясок
Вчера, 08:30
В Суземке 51-летняя женщина побила вооруженного грабителя
Вчера, 08:00
В Брянске ищут владельцев гаражей по улице Унечской
2-02-2017, 19:00
Школьница из Белых Берегов написала книгу о братьях Могилевцевых
2-02-2017, 18:15
УФАС обвинило маршрутчиков Брянска в ценовом сговоре
2-02-2017, 17:40
Бразильские эксперты оценят качество брянской говядины
2-02-2017, 17:00
Полиция проводит проверку из-за столкновения маршрутки и Ford в Брянске
2-02-2017, 16:20
Жители Белых Берегов строят мост через Снежку
ЕЩЕ НОВОСТИ
Вчера, 13:07
«МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса  
2-02-2017, 13:38
Смартфоны от Samsung возвращаются в МегаФон
2-02-2017, 12:19
«Мираторг» направил свыше 14 млн рублей на поддержку социальных проектов в Брянской области в 2016 году
2-02-2017, 06:00
Брянский филиал Россельхозбанка увеличил выдачу ипотечных кредитов на 20%
1-02-2017, 18:52
"Ночь кино" в Люксор

Прокуратура ищет брянцев, подкупавших автоинспекторов и медиков

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В Брянске отремонтировали 70% ям на новых дорогах

 В Брянске подрядчики устранили 70% ямочности на дорогах, отремонтированных в 2015-2016 годах.
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S7 Airlines планирует начать перелеты Брянск – Санкт-Петербург в мае

 Авиакомпания S7 Airlines планирует открыть рейс Брянск – Санкт-Петербург – Брянск в мае 2017 года.
3330

В Брянске дилер Volkswagen оскорбил чувства автовладельцев

 В Брянске реклама автосалона формировала негативное отношение к покупателям машин компаний-конкурентов.
3090

Драмтеатр возглавит Андрей Саликов из Брянского района

 С 6 февраля Брянский драмтеатр будет возглавлять Андрей Саликов.
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В Брянске медики «торговали» инвалидностью

 В Брянске по подозрению в получении взятки задержаны члены комиссии медико-социальной экспертизы.
3960

В Брянской области выросли взносы на капремонт

 В Брянской области увеличились суммы в квитанциях за капитальный ремонт многоквартирных домов.
3600

Многодетная брянская «Семья года» планирует пятого ребенка (ФОТО)

 Многодетная семья Козловых из Брянска, ставшая «Семьей года» в России, рассказала о своих достижениях и планах на будущее.
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В Брянске ищут устроившего массовое ДТП водителя

 2 февраля в Брянске произошла авария с участием двух машин и троллейбуса.
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За изнасилование четырехлетней дочери брянский педофил получил 12,5 года

 Житель одного из сел Унечского района предстал перед судом по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности малолетней дочери.
2760

«Газпром» заморозил долг «Брянсккоммунэнерго» на год

 ПАО «Газпром» на год заморозило долг ГУП «Брянсккоммунэнерго».
1310

Счетная палата отчитала брянские власти за закупку инвалидных колясок

 Брянские чиновники завышали начальную цену контракта при закупке кресел-колясок для инвалидов.
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В Брянске ищут владельцев гаражей по улице Унечской

 В Фокинском районе Брянска продолжается борьба с незаконно установленными гаражами по улице Унечской.
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Новости регионов
В Смоленске два детских садика и православная гимназия останутся без тепла 4 февраля
19:06:07 03-02-2017
Отопление и горячую воду компания «Квадра» отключит в субботу, 4 февраля, во многих домах города, об этом сообщили в управлении МЧС региона.
Возле физакадемии в Смоленске три машины не поделили дорогу
18:38:04 03-02-2017
Авария произошла в пятницу, 3 февраля, в Смоленске на улице Кирова, об этом написали в социальных сетях свидетели случившегося.
В Смоленске идет борьба против рекламы спайсов
17:17:37 03-02-2017
Акция «Чистый город» по уничтожению граффити-рекламы спайсов началась по инициативе администрации Ленинского района, об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Недалеко от костела в Смоленске трамвай и легковое авто вступили в «битву»
16:34:08 03-02-2017
Авария случилась в пятницу, 3 февраля, в Смоленске на повороте улицы Твардовского, об этом сообщили в одной из социальных сетей очевидцы.
В Смоленске горе-отцу грозит уголовное дело
16:17:03 03-02-2017
Бизнесмен, проживающий в Смоленском районе, задолжал своему ребенку больше полумиллиона рублей алиментов, - об этом сообщили в управлении судебных приставов региона.
В Смоленской области обнаружили подпольный склад некачественного спиртного
15:51:30 03-02-2017
Правоохранители Смоленщины выявили подпольное хранилище алкогольное продукции сомнительного производства, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
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Брянская «ОПОРА» помогает малому бизнесу выходить на внешние рынки

Брянская «ОПОРА» помогает малому бизнесу выходить на внешние рынкиКруглый стол «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на международные и региональные рынки» провёл Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждались вопросы государственной поддержки международных инициатив этих субъектов бизнеса, а также способы снижения рисков при выходе на международные рынки.

Ростелеком новости
Успей попробовать идеальный HD бесплатно!

«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».

МРСК новости
В Брянскэнерго прошел зимний корпоративный праздник

Более 150 работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и членов их семей приняли участие в корпоративном спортивном празднике, который прошел в минувшие выходные на ледовом катке спорткомплекса «Варяг» в Брянске.

РЖД новости
Во время ремонтно-путевых работ в феврале в расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД внесены корректировки

Во время ремонтно-путевых работ в феврале в расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД внесены корректировкиНа нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в феврале 2017 года сотрудники путевого комплекса проведут плановые ремонтно-путевые работы, используя технологию так называемой «зимней укладки пути», а также методы обслуживания пути в зимний период. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.

РЖД новости
Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.