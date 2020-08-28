В Сураже полицейские подозревают пенсионера в краже с пилорамы

По версии следствия, мужчина признался, что несколько раз наведывался на объект и поживился инструментом и другим имуществом, которые соблазнили его тем, что не охранялись. Украденное он планировал использовать в личном хозяйстве.

Полиция Суража оперативно раскрыла кражу с местной временно закрытой пилорамы. Как сообщает региональное УМВД, в причастности к преступлению подозревается пенсионер 70 лет.

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В Смоленске пройдет световое шоу в честь окончания Второй мировой войны 3 сентября в Смоленске и еще шести российских городах пройдет световое шоу в честь окончания Второй мировой войны, сообщает интернет-портал «Рабочий путь». Три часа, с 21:00 до полуночи, в Великом Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Туле и Хабаровске пройдет световое шоу «Борьба за победу». Мероприятие посвящено окончанию Второй мировой войны и победой советских войск над