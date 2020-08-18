Жителей Суражского района полиция подозревает в краже коровы

В Суражском районе полиция оперативно раскрыла кражу с пастбища коровы, которая принадлежала местному жителю. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, следы на пастбище указывали, что неизвестные злоумышленники забили чужое животное и уволокли тушу трактором.

В течение суток полицейские вышли на подозреваемых, которые оказались жителем района 44 лет и его родственником 50 лет. В доме у одного из них при обыске нашли разделанную коровью тушу и шкуру.

По версии следствия, один из подозреваемых признался, что собирался провожать сына в армию и забил корову на мясо для праздничного стола.

За кражу подозреваемым грозит до пяти лет колонии, так что уходяшего в армию парня отец теперь не сможет ни проводить, не встретить после демобилизации.