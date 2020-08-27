Брянщина переходит на третий этап снятия коронавирусных ограничений

Брянская область переходит на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Об этом в пятницу сообщил региональный оперативный штаб по противодействию распространению инфекции.

Соответствующие изменения были внесены в Постановление правительства региона о вводе на Брянщине режима повышенной готовности.

Несмотря на снятия ограничений, в регионе по решению оперштаба продолжают действовать масочный режим в общественном транспорте и присутственных местах, сохраняются и обязательные дезинфекционные мероприятия. Остаются также ограничения на проведение массовых мероприятий и работу крупных развлекательных центров.