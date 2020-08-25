Житель Мглинского района предстанет перед судом за кражу

В Мглинском районе прокуратура передала в суд дело по обвинению местного жителя в краже.

Суд установил, что обвиняемый 31 июля, будучи пьяным, залез через окно в дом приятеля и украл мобильный телефон и музыкальную установку. А до этого, находясь под надзором, не соблюдал наложенные на него ограничения.

Суд приговорил его к двум с половиной годам строгого режима