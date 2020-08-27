Федеральное издание назвало Александра Богомаза «картофельным папой»

Федеральное онлайн СМИ «Царьград» опубликовало большую статью о брянском губернаторе Александре Богомазе, где рассказало о его деятельности на посту губернатора, бизнесе его супруге Ольги Богомаз и детях, пошедших по стопам матери. Называя брянского губернатора «картофельным папой» в контексте основной специализации бизнеса его жены и сыновей, издание, однако, отмечает, что его шансы в сентябре переизбраться на пост губернатора оценивает как самые высокие на фоне конкурентов. И одобрительно отзывается о его предвыборной стратегии — делать упор не столько на харизму личности, сколько на решенные задачи.
«Александра Богомаза можно действительно называть «картофельным папой» чуть ли не всея Руси, причём без всякого пренебрежения. Семья Богомаза и их фермерские хозяйства и всякого рода ООО – одни из крупнейших производителей картофеля в стране. Выращенная в их семейных хозяйствах (а кроме матери, в бизнесе заняты и сыновья) картошка – в «Пятёрочках» по всей стране, в российских армии и флоте, в поставках по госконтрактам и т. д. И останавливаться они не собираются», — пишет автор публикации.
Говоря о семейном бизнеса супруги и сыновей губернатора, издание подчеркивает, что Ольга Богомаз стала успешным аграрием задолго до того, как муж стал сперва депутатом Госдумы, а затем и губернатором. А ее высокие доходы супруг декларировал и в бытность депутатом.
«При этом вряд ли кто станет утверждать, что Богомаз – рыцарь без страха и упрёка в белоснежных одеждах, а в процветании семейного бизнеса использование административного ресурса не имеет никакого места. Все мы люди, все человеки, и земельные угодья супругов Богомаз явно не просто так выросли с 76 млн квадратных метров до его назначения врио, а потом и избрания губернатором, до нынешних 148 млн «квадратов» (соответственно, 7 600 га и 14 800 га). Наверняка имя губернатора или апеллирование к самому важному посту в регионе сыграло определённую роль в этом процессе. Но, согласитесь, приобретаемые (по большей части у разорившихся хозяев) активы не пришли в запустение, не перепроданы втридорога, а стали активно использоваться в сельхозпроизводстве. Кстати, по всей области площадь посевных угодий выросла с 671 тысячи га в 2010-м до почти 920 тысяч га на сегодня. И речь, как вы понимаете, далеко не только о картофеле», — пишет автор публикации о возможной роли в успехе бизнеса близких губернатора админресурса.
В числе достижений губернатора издание называет, в частности, сокращение госдолга, доставшегося в наследство от предшевенников с 13 млрд до 9,9 млрд рублей на начало 2020 года и досрочную выплату еще 3 млрд в феврале, развитие дорожной и социальной инфраструктуры.
В публикации констатируется, что у Александра Богомаза есть как противники, так и сторонники и сформированная команда.
27.08.2020 15:32
Железнодорожники напомнят школьникам правила безопасности в начале нового учебного года
В начале нового учебного года смоленские железнодорожники напомнят школьникам и студентам правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. С 31 августа по 30 сентября в ходе акции «Детям – безопасную железную дорогу!» специалисты МЖД проведут уроки безопасности в учебных заведениях, для наглядности покажут видеоролики и раздадут специальные памятки. Особое внимание будет уделяться школам, расположенным рядом с
27.08.2020 13:22
В Смоленском районе столкнулись тягач и «УАЗ Пикап»
26 августа около девяти часов вечера в Смоленском районе столкнулись «УАЗ 23632 Пикап» и тягач Scania G400. 56-летний водитель «УАЗа» не выбрал соответствующую скорость движения и врезался в тягач Scania G400 с полуприцепом KASSBOHRER STB, за рулем которого сидел водитель 35 лет. В результате ДТП сильно пострадал отечественный «УАЗ», а также сам водитель. В ведомстве
27.08.2020 09:32
Смоленские таможенники не пустили в Россию зараженные розы
Смоленские пограничники не пропустили на территории Смоленской области срез импортных роз, зараженных опасным карантинным вредителем, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Фитосанитарные инспекторы обнаружили карантинного вредителя, когда осматривали партию из 300 роз. Оказалось, что розы из Республики Беларусь заражены западным калифорнийским трипсом. Зараженные цветы, которые могли распространить на территории России вредное
26.08.2020 18:47
На Смоленщине борются с нелегальным рынком сигарет
Малый ритейл и общественные организации обратились к властям Смоленской области за помощью в противодействии нелегальному рынку сигарет, ущерб от которого для государства в 2019 году превысил 100 млрд рублей. В ходе круглого стола «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров на территории Смоленской области» участники подготовили ряд предложений по изменениям в федеральное законодательство для решения проблемы роста
26.08.2020 18:12
Экс-сотрудник Роспотребнадзора предстанет перед судом за попытку мошенничества
Следственный комитет РФ по Смоленской области завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, а также 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Подозреваемые обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием своего должностного положения. По версии следствия,
26.08.2020 17:32
Двое смолян пополнили кошельки мошенников на 320 тысяч рублей
За сутки в полицию обратились двое граждан с заявлениями о пропаже денег с банковских карт, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, говорили о том, что необходимо продиктовать все реквизиты банковских карт якобы для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов. Заявители, жители Смоленска, в надежде сохранить свои сбережения