Федеральное издание назвало Александра Богомаза «картофельным папой»

Федеральное онлайн СМИ «Царьград» опубликовало большую статью о брянском губернаторе Александре Богомазе, где рассказало о его деятельности на посту губернатора, бизнесе его супруге Ольги Богомаз и детях, пошедших по стопам матери. Называя брянского губернатора «картофельным папой» в контексте основной специализации бизнеса его жены и сыновей, издание, однако, отмечает, что его шансы в сентябре переизбраться на пост губернатора оценивает как самые высокие на фоне конкурентов. И одобрительно отзывается о его предвыборной стратегии — делать упор не столько на харизму личности, сколько на решенные задачи.

«Александра Богомаза можно действительно называть «картофельным папой» чуть ли не всея Руси, причём без всякого пренебрежения. Семья Богомаза и их фермерские хозяйства и всякого рода ООО – одни из крупнейших производителей картофеля в стране. Выращенная в их семейных хозяйствах (а кроме матери, в бизнесе заняты и сыновья) картошка – в «Пятёрочках» по всей стране, в российских армии и флоте, в поставках по госконтрактам и т. д. И останавливаться они не собираются», — пишет автор публикации.

Говоря о семейном бизнеса супруги и сыновей губернатора, издание подчеркивает, что Ольга Богомаз стала успешным аграрием задолго до того, как муж стал сперва депутатом Госдумы, а затем и губернатором. А ее высокие доходы супруг декларировал и в бытность депутатом.

«При этом вряд ли кто станет утверждать, что Богомаз – рыцарь без страха и упрёка в белоснежных одеждах, а в процветании семейного бизнеса использование административного ресурса не имеет никакого места. Все мы люди, все человеки, и земельные угодья супругов Богомаз явно не просто так выросли с 76 млн квадратных метров до его назначения врио, а потом и избрания губернатором, до нынешних 148 млн «квадратов» (соответственно, 7 600 га и 14 800 га). Наверняка имя губернатора или апеллирование к самому важному посту в регионе сыграло определённую роль в этом процессе. Но, согласитесь, приобретаемые (по большей части у разорившихся хозяев) активы не пришли в запустение, не перепроданы втридорога, а стали активно использоваться в сельхозпроизводстве. Кстати, по всей области площадь посевных угодий выросла с 671 тысячи га в 2010-м до почти 920 тысяч га на сегодня. И речь, как вы понимаете, далеко не только о картофеле», — пишет автор публикации о возможной роли в успехе бизнеса близких губернатора админресурса.

В числе достижений губернатора издание называет, в частности, сокращение госдолга, доставшегося в наследство от предшевенников с 13 млрд до 9,9 млрд рублей на начало 2020 года и досрочную выплату еще 3 млрд в феврале, развитие дорожной и социальной инфраструктуры.

В публикации констатируется, что у Александра Богомаза есть как противники, так и сторонники и сформированная команда.