Приставы устроили облаву на должников за рулем в Стародубе

Приставы в Стародубе провели совместную с региональным УГИБДД облаву на должников на дорогах. Останавливая проезжающие машины, они проверяли водителей на задолженности по штрафам и налогов по базе ФССП.

За несколько часов акции приставы уменьшили налоговую задолженность стародубских водителей перед бюджетом на 40 тыс. рублей, а автомобиль одного злостного неплательщика арестовали.

По данным регионального УФССП, в работе у приставов находится 4 тыс. исполнительных производств, а суммарная задолженность по ним превышает 33 млн рублей.