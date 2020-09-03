У брянцев снова есть возможность улететь в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновление авиасообщения России с тремя странами. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно документу, россияне три раза в неделю смогут улететь в Каир (Египет) и обратно, а дважды — в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Велану (Мальдивы). Увеличивается до четырех в неделю также число полетов в Швейцарию, ависообщение с которой уже открыто: дважды в неделю Аэрофлотом между Москвой и Женевой и с той же частовой между российской столицей и Цюрихом швейцарским национальным перевозчиком Swiss Air.

О прямых рейсах во все эти страны из международного аэропорта Брянска речи, конечно, не идет. Туда из Брянска самолеты не летали и до пандемии коронавируса. Но возможность добраться туда с пересадкой у брянцев появляется.