Жителей Брянска приглашают на экскурсию

«Сказка брянского парка» расскажет о творчестве Алексея Толстого и Валентина Динабургского.

1 августа в парке-музее имени А. К. Толстого пройдет экскурсия «Сказка брянского парка», сообщает городская администрация.

Жителей и гостей города познакомят с уникальной коллекцией деревянных скульптур, историей парка и города, жизнью и творчеством Алексея Толстого и Валентина Динабургского. Место сбора – у центрального входа парка. Экскурсия начнется в 12.00.

На прошлой неделе с успехом прошла экскурсия «Брянск – город воинской славы» у Кургана Бессмертия.

«Познавательная прогулка под открытым небом по памятному месту очень понравилась жителям и гостям областного центра разного возраста. В своих отзывах по итогам экскурсии они сообщили, что узнали много интересных исторических фактов из истории города и парка», – отметили в мэрии.

Во время экскурсий действует масочный режим. Записаться на экскурсии можно по телефонам: 74-19-94, 8-962-145-40-79.