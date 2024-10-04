Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанному собакой мальчику

Брянский суд обязал чиновников выплатить 50 тысяч рублей покусанному собакой мальчику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Красногорского района. 3 июня 2024 года в посёлке Красная Гора на улице Пушкина на её 14-летнего сына напала бездомная собака. Животное укусило подростка за руку.

Мальчику пришлось пройти курс вакцинации от бешенства.

Прокурор подал в суд иск к администрации района о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.