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Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанному собакой мальчику

2024, 04 октября 18:29 Разное
Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанному собакой мальчику
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Брянский суд обязал чиновников выплатить 50 тысяч рублей покусанному собакой мальчику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Красногорского района. 3 июня 2024 года в посёлке Красная Гора на улице Пушкина на её 14-летнего сына напала бездомная собака. Животное укусило подростка за руку.

Мальчику пришлось пройти курс вакцинации от бешенства.

Прокурор подал в суд иск к администрации района о взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

 

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