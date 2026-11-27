Жителя Брянска суд отправил в колонию за неправомерный оборот средств платежа

2026, 27 ноября 17:47

Жителя Брянска суд отправил в колонию за неправомерный оборот средств платежа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Севского района рассмотрел уголовное дело о неправомерном обороте средств платежа. На скамье подсудимых оказался ранее судимый 28-летний житель города Брянска.

8 мая 2026 года мужчина за 6000 рублей передал данные аккаунта от онлайн-банкинга своей знакомой незнакомцу. Впоследствии мошенники использовали их хищения денег у жителя Краснодара.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии строгого режима и оштрафовал на 150 тысяч рублей. В доход государства конфискован его мобильный телефон и 6000 рублей.

В законную силу решение не вступило.