Ночью в Брянской области похолодает до нуля градусов

Днём температура поднимется до 19 ºC.

Во вторник, 24 мая в Брянской области будет переменная облачность и без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с порывами 7-12 м/с.

Ночью температура опустится до 0ºC. А днём потеплеет до +19ºC.