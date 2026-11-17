Брянцы завоевали два «серебра» на первенстве по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
15 ноября в лесу в районе деревни Сеножать прошло первенство Орловской области по спортивному ориентированию в дисциплине «кросс-лонг». Брянск представили воспитанники спортивной школы «Олимп».
В группе детей до 10 лет серебряную медаль завоевал Максим Кочергин. Он уступил чуть более одной минуты победителю.
Среди ветеранов серебряным призёром стал тренер спортсменов Юрий Хохловский.