В Трубчевске брянец получил судимость за нападение на полицейского

2026, 13 ноября 16:33

В Трубчевске брянец получил судимость за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия и оскорблении полицейских. На скамье подсудимых оказался 29-летний житель Трубчевского района

Ночью 25 июня 2026 года около дома по улице Комсомольской в городе Трубчевске нетрезвый фигурант ударил в живот сотрудника патрульно-постовой службы полиции, охранявшего общественный порядок. Также он высказал в адрес правоохранителей нецензурные слова и выражения в присутствии граждан.

Суд назначил виновному условное лишение свободы.