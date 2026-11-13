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В Трубчевске брянец получил судимость за нападение на полицейского

2026, 13 ноября 16:33
В Трубчевске брянец получил судимость за нападение на полицейского
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В Трубчевске брянец получил судимость за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия и оскорблении полицейских. На скамье подсудимых оказался 29-летний житель Трубчевского района

Ночью 25 июня 2026 года около дома по улице Комсомольской в городе Трубчевске нетрезвый фигурант ударил в живот сотрудника патрульно-постовой службы полиции, охранявшего общественный порядок. Также он высказал в адрес правоохранителей нецензурные слова и выражения в присутствии граждан.

Суд назначил виновному условное лишение свободы.

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