Чемпион мира по плаванию провёл мастер-класс для брянских лицеистов

2026, 30 апреля 08:48

Чемпион мира по плаванию провёл мастер-класс для брянских лицеистов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Сотрудники полиции организовали для учеников классов юридической направленности Брянского городского лицея № 2 имени М.В. Ломоносова мастер-класс с чемпионом мира по плаванию Ильёй Бородиным. В бассейне Дворца единоборств имени Артёма Осипенко занятие для ребят провели прославленный брянский пловец и его тренер Марина Свистак.

Илья Бородин продемонстрировал элементы основных стилей спортивного плавания. А заслуженный тренер России прокомментировала технику и рассказала о важности тренировок. На плавательных дорожках школьники закрепили полученные теоретические знания на практике. Также спортсмен ответил на вопросы подростков.