Коллекторы давят на должников незаконно — брянские приставы уже штрафуют

2026, 30 апреля 16:12
За первый квартал 2025 года в УФССП России по Брянской области поступило 41 обращение от жителей региона с жалобами на действия взыскателей. Больше половины признаны обоснованными.

По итогам проверок возбуждено 12 административных дел, коллекторы оштрафованы почти на полмиллиона рублей.

Нарушения типовые: давление на родственников и знакомых должника без его согласия, разглашение персональных данных, психологический прессинг, угрозы уголовным или административным преследованием — без каких-либо реальных оснований.

Приставы фактически стали буфером между взыскателями и людьми, которые не могут расплатиться. Но проблему это не решает: долги никуда не исчезают. Финансисты напоминают простое правило — если сумма всех ежемесячных платежей превышает половину дохода, риск не справиться с выплатами становится реальным. А «долговая пружина», которая сжимается по всему региону, рано или поздно даст о себе знать.

Брянская область заняла 40 е место среди регионов по просроченной задолженности населения перед банками на начало марта. Доля невыплат у нас составила 4,6%

