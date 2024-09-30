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Брянский суд рассмотрел дело о госизмене

2024, 30 сентября 12:12 Происшествия
Брянский суд рассмотрел дело о госизмене
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Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о покушении на государственную измену незаконное пересечение Государственной границы России. Приговор выслушал 23-летний житель Московской области. 

Молодой человек решил вступить в украинское вооруженное формирование «Русский добровольческий корпус», противостоящее Вооруженным Силам России. Фигурант получил инструкцию въезда на территорию Украины и приехал в город Севск, где должен был пересечь госграницу.  Но 24 июля 2023 года его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. В законную силу решение не вступило.

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