Брянский суд рассмотрел дело о госизмене

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о покушении на государственную измену незаконное пересечение Государственной границы России. Приговор выслушал 23-летний житель Московской области.

Молодой человек решил вступить в украинское вооруженное формирование «Русский добровольческий корпус», противостоящее Вооруженным Силам России. Фигурант получил инструкцию въезда на территорию Украины и приехал в город Севск, где должен был пересечь госграницу. Но 24 июля 2023 года его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. В законную силу решение не вступило.